El pronóstico ‘rapidín’ de La Afición para el Clausura 2017

Ciudad de México

El Clausura 2017 iniciará el 6 de enero, exactamente 13 días después de la Final navideña entre Tigres y América, certamen que definirá al descendido a partir del segundo semestre; premura en los refuerzos y ansiedad por iniciar un certamen casi 'al vapor' que prepararon los clubes.

Es por eso que aquí te dejamos nuestras proyecciones, así, 'rapidín', para tu equipo favorito: ¿concuerdas? ¡Comenta con nosotros!

TIGRES

Luego de haber conseguido el título del Apertura 2016, en una Final histórica ante América tras realizarse en Navidad, UANL buscará el bicampeonato, debido a que conservará su plantilla, a pesar de que se especulaban algunas salidas, como la de Jesús Dueñas y Andy Delort; Ricardo 'Tuca' Ferretti decidió continuar con los mismos jugadores, de la mano de André Pierre Gignac, máximo referente de los universitarios, quien dijo en la Final que "tienen una gran institución y esperamos ganar el siguiente campeonato". Es así como los de la UANL se perfilan para ser uno de los fuertes candidatos a pelear el 'BI' en el Clausura 2017.

VERACRUZ

Los Tiburones Rojos se armaron de pies a cabeza pensando en el Clausura 2017, pues enfrentan problemas de descenso, ya que se ubican en la penúltima posición de la tabla de cociente; es así que con sus nuevos refuerzos, los cuales llegaron a ser referentes en sus antiguos equipos, buscarán la permanencia en Primera.

Con jugadores como Martín Bravo, Egidio Arévalo, Javier Orozco, Marcelo Alatorre y Eduardo Herrera, los escualos pelearán por puestos de media tabla; incluso, se esperaría una sorpresa de clasificarse a la Liguilla.

AMÉRICA

Las Águilas comienzan un proceso de transición, por lo que podrían venir nuevos aires en Coapa y, tras no haber ganado ningún título en el semestre del Centenario, buscará ir por los dos torneos que disputará en este cierre de año futbolístico. Las Águilas perfilan protagonismo. Ricardo La Volpe tendrá su verdadera prueba en este certamen, al cual llega invicto. Firme contendiente para repetir Final.

QUERÉTARO

Como actuales campeones de la Copa MX, los Gallos tratarán de hacerse protagonistas nuevamente; no obstante, el tiempo se le acaba a Víctor Manuel Vucetich. -Uno de los sectores más fuertes del Querétaro es el ataque, con Emanuel Villa y Camilo Sanvezzo completamente recuperados. La Liguilla está en sus manos; incluso, por qué no pensar en estar en el 'Top 4'.

TOLUCA

Se encuentra en el año de su Centenario, por lo cual tienen el peso de llevar a cabo una buena celebración con el equipo en el Clausura 2017. Los fichajes de 'Diablos Rojos' fueron de élite, al adquirir jugadores como Rubens Sambueza, Rodrigo Gómez, Wilder Guisao, entre otros. Además, el remodelado Nemesio Díez dará calidad a los jugadores para llevar a cabo un torneo que espera corona roja.

TIJUANA

La escuadra canina puede dar un Clausura 17 espectacular si así lo quiere. Al terminar en primera posición en la disputa anterior, y con fichajes respetables en su alineación, Xolos deberá defender su lugar de privilegio y llegar, mínimo, a la Liguilla.

LEÓN

La 'Fiera' alcanzará la Liguilla en el nuevo torneo y peleará el campeonato: La directiva de Jesús Martínez Murguía pocas veces se equivoca; el único error que ha tenido se llama Luis Fernando Tena, pero supo enmendarlo con la llegada de Javier Torrente, quien sólo perdió hasta la Fiesta Grande en contra del campeón Tigres.

ATLAS

Los Rojinegros son un enigma, por más cosas que se espere de ellos, pero los factores extra cancha pueden pesar demasiado. Emocionan los fichajes de Alustiza y Fidel Martínez, pues son futbolistas que cuando se dedican a jugar logran grandes cosas, acompañados de su líder Rafael Márquez. Con Atlas no se sabe qué esperar exactamente del director técnico, José Cruz; la campaña pasada 'la rompió' durante media temporada y la otra mitad se fue al precipicio. Un C17 sin Liguilla... otra vez.

PUMAS

Universidad Nacional realizó pocos pero notables movimientos de cara el torneo que comienza. Bajas como las de Fidel Martínez, Eduardo Herrera y Luis Fuentes serán las más notorias. Para tapar los 'huecos' apostaron por el regreso de algunos canteranos y la incorporación de Bryan Rabello y Nicolás Castillo, éste último, su máxima apuesta en ataque.

Pumas está para pelear de nuevo entre media tabla y puestos de Liguilla; el título, por ahora, sería una sorpresa mayúscula para Francisco Palencia y sus dirigidos.

RECOMENDAMOS:LA QUINIELA DE LA AFICIÓN PARA LA JORNADA 1 DEL CLAUSURA 2017.

NECAXA

Los Rayos son, desde el ascenso del León, el último equipo que compite seriamente por la permanencia, así lo demostraron en el pasado certamen, donde no solo lograron una buena renta de puntos que los alejó de zona caliente, también lograron meterse hasta las semifinales del torneo.

Pensar que los hombres de Alfonso Sosa pueden volver a pelear los lugares de arriba y, por qué no, disputar seriamente la Liguilla por el título, suena arriesgado, pero tienen con qué dar la sorpresa.

PUEBLA

La Franja es un enigma. Lo mismo puede realizar un torneo como esos de antaño en donde pasaban de ser solo la sorpresa a un aspirante serio; o bien, arrastrar el prestigio por las paredes de su nuevo estadio.

Las obligaciones del Puebla están muy lejos de centrarse en pelear por destronar a los Tigres; su principal objetivo es dejar la parte baja de la tabla porcentual y, partiendo de eso, atreverse en la medida que el torneo se haga añejo.

MONTERREY

Rayados es uno de los equipos favoritos para llegar al título del Clausura 2017, debido a que cuenta con unos de los mejores planteles, el cual está tasado en 51,60 millones de euros, siendo de los más caros de la Liga MX; así mismo, cuenta con un entrenador que es capaz y que ha demostrado su valía en el balompié nacional, Antonio Mohamed, y se reforzó de cara al siguiente torneo con nombres interesantes línea por línea. Cabe recordar que hace apenas dos torneos, los rayados terminaron en primer lugar de la fase regular y fueron finalistas, con la misma base de jugadores, aunque la caída ante Pachuca dejó huella.

CHIVAS

Ante la apuesta fallida que representó el 'Gullit' Peña, el Rebaño Sagrado optó por contar con los servicios de Rodolfo Pizarro, uno de los futbolistas mexicanos más talentosos de la actualidad y llamado a ser un referente casi inmediato en el cuadro de Matías Almeyda. Cuentan con jugadores de la talla de Orbelín Pineda, Carlos Cisneros, Ángel Zaldivar y los elementos anteriormente mencionados, por lo que están obligados a dar mejores dividendos y pelear por el título, pues no se han proclamado monarcas en la Liga MX desde el Apertura 2006.

PACHUCA

Con una de las plantillas más jóvenes y talentosas de toda la liga, los Tuzos se perfilan una vez más como serios contendientes en el Clausura 2017 para, un año después, repetir su gloria en el semestre uno del 2016.

MORELIA

El equipo que ve en el Clausura 2017 su única oportunidad para permanecer en el máximo circuito del balompié mexicano, pues hasta el momento se encuentra en el fondo de la tabla porcentual. Es por ello que su prioridad se ha vuelto el revertir esta situación crítica y se han empeñado en convertirse en una escuadra competitiva con la llegada de Pablo Marini al timonel, aunado a la llegada de jugadores como Gabriel Achilier, Aldo Rocha, Gerardo Rodríguez, Mario Osuna y Sebastián Sosa.

Si bien el torneo pintará difícil para el cuadro purépecha, que batallará con Jaguares de Chiapas y Veracruz la permanencia, tienen futbolistas que podrían hacer la diferencia y significar la permanencia en la Liga MX.

CRUZ AZUL

Como ya es costumbre para los de La Noria, el equipo comenzará el Clausura 2017 con la presión de más una década sin un título de liga, luego de que el torneo pasado se quedó sin Liguilla al concluir en el lugar 14 con 19 unidades.

La situación de Cruz azul luce interesante; en el papel, el equipo de 'Paco' Jémez tiene una plantilla competitiva que podría aspirar a grandes cosas; sin embargo, la 'maldición' de celeste tiene un gran peso en la institución, por lo que será difícil acabar con los fantasmas y verlos campeones esta temporada; eso sí, el equipo seguro regresará a la Liguilla.

CHIAPAS

Para no perder la costumbre, Jaguares es un verdadero 'carnaval'. El torneo pasado terminaron en el último lugar de la tabla general, tuvieron problemas (otra vez) con los pagos a sus jugadores y, por si fuera poco, se encuentran en el sitio 16 de la tabla de cocientes, solo por encima de Veracruz y Morelia.

Para este Clausura 2017, el equipo registró 12 altas y 7 bajas, y parece que no fue la mejor planificación. Chiapas no es un equipo que aspire al campeonato, y sería una casualidad que se colara a la Liguilla; los de Sergio Bueno padecerán todo el torneo y pelearán codo a codo con Morelia para mantener la categoría. Si no arreglan sus problemas económicos, su destino será el Ascenso MX.

SANTOS

Desde la partida de Pedro Caixinha, el equipo ha carecido de regularidad. El pasado Apertura 2016 concluyó en el lugar 16 de la general y poco a poco se van acercando a la parte baja de la tabla de cocientes. El Clausura 2017 es la oportunidad de José Manuel de la Torre para 'matar o morir', pues un torneo más sin calificar lo dejaría fuera del equipo. Si logra avanzar a Liguilla, Santos sería un rival duro; pero, de inicio, no lucen como un equipo favorito al campeonato. Si llegan a semifinales pueden darse por bien servidos.