Partidos, Fechas y Horarios de la Jornada 15 del Ascenso MX

Ciudad de México

Se jugará la última fecah del Clausura 2018 en el Ascenso MX, misma en donde se definirán los enfrentamientos de Cuartos de Final para la liguilla.

Al momento, el único equipo matemáticamente seguro para la 'Fiesta Grande' son los Mineros de Zacatecas; no obstante, tras ellos, se cuecen una cantidad importante de combinaciones para las otras siete posiciones.

Los duelos que decieden directamente lugares en la liguilla son el Alebrijes vs. Celaya; el Tampico Madero vs. Cafetaleros; Correcaminos vs. Dorados y el UDG vs. Atlético de San Luis.

Horarios de la Jornada 15 de la Liga de Ascenso

Viernes 30 de marzo

Mineros vs. Potros UAEM | 16:00 horas

Atlante vs. Murciélagos | 19:00 horas

Venados vs. Cimarrones | 20:30 horas

Sábado 31 de marzo

FC Juárez vs. Zacatepec | 17:00 horas

Alebrijes vs. Celaya | 19:00 horas

Tampico Madero vs. Cafetaleros | 20:00 horas

Dorados vs. Cimarrones | 21:00 horas

Domingo 1 de abril

Leones Negros vs. Atlético de San Luis | 12:00 horas