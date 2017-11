Jugador denuncia a ex técnico de Potros por quererle cobrar por jugar

Ciudad de México

Francisco Pizarro denunció que Omar Ramírez, hoy ex director técnico de Potros UAEM, y Moisés Brito, gerente deportivo del equipo, le pedía el cincuenta por ciento de su salario para poder pertenecer al equipo del Ascenso MX.

El delantero señaló a los dos dirigentes del club y aseguró que Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, está enterado de la situación “pero en su momento no hizo nada”.

“(Este) es un testimonio sobre Moises Brito, gerente deportivo de los Potros UAEM y Omar Ramírez, el técnico; al llegar a México yo iba muy ilusionado y se me presenta una ocasión en la que Moisés Brito me dice que le tengo que dar el 50 por ciento de mi salario por la temporada; lo encontré muy injusto y fue muy desagradable esa situación”, expresó el jugador en entrevista para A+, donde aseguró que la situación se puso tensa y que el trato que recibió lo desilusionó mucho, pues ellos “se querían robar mi dinero”, por lo que no aceptó esas condiciones.

“Tarde o temprano los tipos mafiosos caen por su propio peso. Lamentablemente Potros hoy está en decadencia y es una pena porque la gente no se lo merece”, agregó, a la vez de que consideró que Omar Ramírez y Moisés Brito son personas que no merecen estar en la institución.