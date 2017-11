Perú vs. Nueva Zelanda; repechaje Rusia 2018, en vivo (0-0): MINUTO A MINUTO

Perú tiene en sus manos volver a una copa del Mundo tras 36 años de ausencia cuando reciban a Nueva Zelanda en la vuelta del repechaje mundialista para Rusia 2018.

La selección inca tendrá la fortuna de cerrar en casa pero el riesgo de que los neozelandeses anoten en calidad de visitante, tras empatar sin goles en el encuentro de ida, podría ser un grave riesgo que los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca.

MINUTO A MINUTO

Minuto 14: Miguel Trauco cruza desde la izquierda pero Stefan Marinovic lo supera en su posición de cerca

Minuto 12: Luis Advincula desglosa la derecha y cruza, pero Stefan Marinovic está bien colocado y evita el peligro

Minuto 10: Los All Whites tiene la posibilidad de lanzar un tiro libre en la caja, pero la entrega de Michael McGlinchey es profunda y Perú despeja el peligro

Minuto 7: Kosta Barbarouses parece encaminarse hacia el final de un balón, pero es eliminado por un par de defensores de Perú

Minuto 3: ¡Cerca Luis Advíncula de anotar el primero! El balón pegó en el poste

¡Arranca el partido en el Estadio Nacional de Perú!

ONCE Perú: Gallese,Ramos, Rodríguez, Trauco, Tapia, Advíncula, Cueva, Flores, Farfán, Ruidíaz, Polo

ONCE Nueva Zelanda: Barbarouses, Boxall, Coulvey, Durante, Lewis, Marinovic, McGlinchey, Reid, Thomas, Tuiloma, Wynne

PREVIA

VIDEO: El ambiente en el Estadio Nacional es indescriptible

