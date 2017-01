Hermanos Uscanga: Dos goles, un mismo equipo, un partido

Ciudad de México

Los hermanos Paul y Oscar Uscanga, jugadores del Atlante colaboraron este fin de semana en el triunfo de los Potros de Hierro al anotar los dos tantos del conjunto azulgrana en el Ascenso MX, una situación que no es habitual ver en el futbol.

Ambos han contribuido en el buen arranque que ha tenido Atlante en este Clausura 2017, pues Paul, el menor de los hermanos, es el líder de goleo al contar con cuatro goles, mientras Oscar solo tiene un gol, el cual marcó este viernes ante el equipo de Mérida.

Paul y Oscar, de 25 y 26 años, respectivamente iniciaron en el conjunto azulgrana en el Clausura 2009, cuando eran dirigidos por José Guadalupe Cruz. El menor de los Uscanga tuvo participación en tres partidos, ante Morelia, Atlas y Santos; por su parte, su hermano, solo estuvo en el duelo ante Monterrey.

Sin embargo, solo sería ese torneo donde Paul y Oscar estuvieron juntos, pues el jugador de 26 años comenzó a militar en las fuerzas básicas Sub 20 y en el Atlante UTN, más tarde llegaría al ya desaparecido equipo La Piedad.

Mientras tanto, Paul tendría un paso intermitente con los azulgranas, pues iba y venía de otros clubes como León y Mérida; sería en el Apertura 2013, que el entonces entrenador Wilson Graniolatti le daría la oportunidad al mediocampista, ya que comenzó a tener mayor participación con los Potros de Hierro, disputando 11 partidos, ochos de ellos como titular.

Un año más tarde, Paul Uscanga viviría el descenso de los Potros; pese a ello, el mediocampista continuaría en el 'Equipo del Pueblo' y poco a poco se convertiría en un referente para la afición atlantista.

A partir del Apertura 2015, los hermanos estuvieron nuevamente juntos, pues Oscar regresaría con el Atlante al mando de Eduardo Fentanes, quien fue el que les dio la oportunidad de compartir minutos en el terreno de juego.

En ese mismo certamen, Paul y Oscar disputarían su primer Final del Ascenso MX ante FC Juárez, un título que se llevó el equipo fronterizo al vencer 3-1 al Atlante; dos torneos más tarde, la historia se repitió, lo único que cambió fue el rival, pues Atlante avanzó hasta la última instancia del Apertura 2016, donde los hermanos fueron titulares; sin embargo, no pudieron llevarse el trofeo a casa, ya que cayeron 4-2.

"Estoy muy contento, muy agradecido con Dios, todo lo que yo tengo se lo debo a Dios, porque hace tres años yo no me imaginaba estar en estos lugares, disfruto lo que hago, que es el jugar futbol, con emoción, con pasión, tratando de trascender y disfrutar a lado de mi hermano, es bonito después de no estar tanto tiempo juntos y el torneo que él regresa, jugar una Final juntos es maravilloso, lo cual estoy disfrutando mucho", dijo Paul para La Afición en la Final del Apertura 2016.

Los nacidos en Coatzacoalcos, Veracruz, son dos referentes del conjunto azulgrana, quienes han sido partícipes en el liderato que ocupa actualmente el equipo dirigido por Fentanes, pues tras la Jornada 5 cuentan con 13 puntos, resultado de cuatro victorias y un empate.