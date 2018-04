Las críticas en México me dan pena: Paco Jémez

Ciudad de México

Paco Jémez volvió a hablar sobre las críticas que recibe desde México, donde tuvo una experiencia al dirigir al Cruz Azul durante un año.

Después de consumar el descenso de la Unión Deportiva Las Palmas en La Liga, el técnico aseguró que las burlas recibidas por los aficionados y medios de comunicación en nuestro país lo tienen sin cuidado.

“Las críticas desde México me dan pena. Son gentuza, unos impresentables. Son pocos, pero dan mucho por culo.”, expresó el estratega durante una entrevista para el programa El Partidazo, de la cadena COPE.

Tras esto, Jémez aclaró que no todos son así en México, pero que es normal que en los medios de comunicación haya muchos ataques de esta índole. Los mexicanos no son así, son solo unos pocos y no representan al pueblo mexicano”, explicó. “En México es muy normal que se utilicen los programas para inventar cosas y poner a la afición en tu contra”.

En su paso por la Liga MX, Paco Jémez logró clasificar a Cruz Azul a La Máquina en su segundo torneo al mando (Apertura 2017), donde cayeron contra Club América en los Cuartos de Final.