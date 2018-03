En México puse a todo el mundo en su sitio: Paco Jémez

Ciudad de México

Paco Jémez consideró que, durante su estancia en el futbol mexicano, puso a todos en su lugar y señaló que disfrutó su estancia en el balompié azteca.

"Yo me lo he pasado muy bien en México, y además porque he puesto a todo el mundo en su sitio”, expresó el técnico español durante una entrevista con el sitio La Casa del Futbol. “Que yo agarre a un tipo del pescuezo, no quiere decir que luego no lo quiera. Ya llega un momento en el que no me aguanto ni allá, ni a mí mismo", añadió.

Paco Jémez, único. pic.twitter.com/2oiWgGAOBO — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 12 de marzo de 2018

El ex entrenador de La Máquina también consideró que, a diferencia de Europa, en el futbol mexicano el tiempo suele no aprovecharse bien por muchas decisiones, como las que toman los árbitros, y ese ritmo le fue inusual.

"Es la Liga donde más tiempo se pierde, menos tiempo efectivo se juega en el mundo”, explicó, pues considera que en cuando un equipo ganaba 1-0 “te desquicia” porque en el balompié mexicano “pierde tiempo todo el mundo”.

“En pleno juego, ves como un portero se quita los guantes para hacer cualquier cosa, algo impensable en Europa. Y luego están los árbitros, que son el elemento que más tiempo pierde; por ejemplo, te hacen una falta, la quieres sacar rápido y el colegiado no te deja".