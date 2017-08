Tuzos y América femenil, con más afición que 5 duelos de Liga Mx

Ciudad de México

Uno de los duelos más esperados de la Liga MX Femenil se llevo a cabo este lunes entre Pachuca y América en el Estadio Hidalgo. Ambos equipos sobresalieron desde el inicio de la Liga por el gran nivel que presentan en la cancha y en la Jornada 5 llegó su primer enfrentamiento, el cual terminó en empate a uno.

Tan importante fue este encuentro que se logró la mayor asistencia registrada en la Liga Femenil desde su inicio, pues según datos de la Liga MX, un total de 23 mil 185 aficionados se dieron cita en el estadio para apoyar a sus equipos. El duelo que más asistencia había tenido fue el Tigres vs Guadalajara en el Estadio Universitario en la Jornada 2 con solo 8 mil 322 personas.

Estos datos demuestran que los equipos femeniles de América y Pachuca registraron mayor asistencia que cinco equipos de la rama varonil de la Liga MX, entre ellos uno de los más sonados; el duelo por el invicto entre Cruz Azul y Monterrey el cual registró a 21 mil 453 personas en el Estadio.

Asimismo, los duelos de Santos vs. León (17 mil 630), Necaxa vs. Atlas (13 mil 356), Toluca vs. Puebla (12 mil 584) y Veracruz vs. Pumas (14 mil 253) quedaron por debajo del duelo femenil en cuanto a estadísticas, además de que estuvo cerca de igualar la entrada del Guadalajara vs. Querétaro con 23 mil 411 aficionados.

Con esta muestra de apoyo a la Liga Femenil MX por parte de la afición, se espera que poco a poco se le dé el reconocimiento debido a las futbolistas así como la consolidación de la liga profesional.