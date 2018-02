Si no voy al Mundial no pasa nada: Oribe Peralta

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que el estratega del Tri Juan Carlos Osorio abriera la posibilidad de que Oribe Peralta estaría fuera de la convocatoria de Rusia 2018, el ariete aseguró que está tranquilo y lo asimilará de la mejor forma.

"Estoy muy con la mente en el Mundial, pero si no se da no pasa nada. Estoy en una época de mi vida y mi carrera que todo lo que venga será bueno. La verdad es que en estos momentos no me preocupo, ya cuando se dé la lista final trataré de asimilarlo de la mejor manera" aseguró a Fox Sports.

Asimismo, aseguró que las declaraciones del estratega colombiano no lo desmotivan: "Él es el entrenador de la Selección, él es que puede elegir y tiene la posibilidad de mover las piezas y yo ante eso no puedo hacer nada y ni desmotivarme".

Por otra parte el 'Cepillo' afirmó que sería especial ir a Rusia 2018 por su carrera y su edad: "Sería muy especial estar en un Mundial pero si no se da no pasa nada", finalizó.