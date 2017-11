Ex técnico de Potros UAEM niega cobrar para alinear jugadores

Toluca, Estado de México

Extrañado, así está el ex técnico de los Potros UAEM, Omar Ramirez, tras las declaraciones de su ex jugador, Francisco Pizarro, quien desde su natal Chile declaró que el estratega y el entonces director Deportivo del equipo, Moisés Britos, le cobraban por jugar, que le quitaban hasta el 50 por ciento de su salario.

Ante ello, Ramírez Lara detalla que no tiene nada que esconder, lamentó las palabras del andino y sobre todo que se haya dado a conocer esas declaraciones sin antes haber consultado la versión de las otras partes involucradas.

"Me sorprende porque es un chavo que no es mala persona, por eso cuando me entero del tipo de acusaciones hacia mi persona me decepciona, me entristece porque si algo tuvimos con los jugadores fue buen trato, con él y con todos, eso se puede corroborar con cualquiera de los jugadores, por eso me sorprende que haga este tipo de manifestaciones que lastiman a mi persona y a mi familia".

El estratega, quien estuvo con los Potros UAEM desde 2013 y con una trayectoria exitosa que incluyó dos títulos en Segunda División y el ascenso a la liga de plata, deja claro que nunca pidió dinero a Pizarro ni a ninguno de los jugadores de la plantilla, por el contrario, se siente sin culpa alguna.



"Siempre he dado la cara y más en este tipo de situaciones que no tengo nada que esconder y que lamento mucho que se haya publicado esto de manera aventurada porque solo escucharon una versión sin ningún fundamento, ojalá lo hubiera dicho antes para que de frente lo aclaráramos, además me sorprende que esto salga después de mucho tiempo. Tengo la disposición y estoy seguro de mi persona, jamás haría eso, por el contrario, yo fui el primero en poner hasta de mi bolsa para premiar a los jugadores, no debería contarlo pero en su momento me interesa que este tema no se maneje de manera unilateral, que escuchen tambien mi versión". Francisco Pizarro solo estuvo un semestre con los Potros, el primero de este 2017, después no entró más en los planes del cuerpo técnico.

"Este torneo él ya no pudo estar con nosotros, quizá sea por eso, porque no le dimos continuidad tras un solo torneo, pero eso fue decisión de todo el cuerpo técnico tras valorar su rendimiento. Es posible que eso haya detonado su molestia, en su momento tuvo diferencias en lo económico por ajustes con la directiva, quizá también eso fue, pero definitivamente a él le consta que en lo deportivo siempre se el apoyó, por ese lado me extraña".



Omar Ramírez quisiera hablar del tema con Pizarro para aclarar las causas que lo llevaron a lanzar acusaciones tan graves. "Me gustaría saber qué pasa con él, si dijo eso que recapacite o aclare por qué lo dijo, no está hablando de mi persona sino involucra a otras personas como el señor rector, a la institución, y eso no debería de ser. Me gustaría hablar y aclarar el tema de frente para saber sus motivos para dar este tipo de declaraciones".



Por último, el técnico, quien se mantiene trabajando para la Universidad Autónoma del Estado de México en proyecto de fuerzas básicas, espera que estas acusaciones no manches su reputación y pronto le lleguen ofertas para regresar al banquillo de un equipo de futbol profesional. "En lo que respecta a mí nunca me he prestado a este tipo de situaciones, ni lo haré y esto lo digo con la certeza de que jamás me he manejado así".