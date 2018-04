NY Red Bulls vs. Chivas: Concachampions: (0-0-) JUGADAS

La vuelta de las semifinales de la Concachampions arranca con el encuentro entre NY Red Bulls vs. Chivas que se jugará en la cancha del Estadio Red Bull Arena.

El conjunto que dirige el estratega Matías Almeyda ganó el juego de ida con marcador de 1-0 que se disputó en el Estadio Akron por lo que deberán realizar una gran actuación para avanzar a la gran final.

Sigue aquí las mejores acciones.

MINUTO A MINUTO

Se termina el encuentro, Chivas avanza a la final de la concachampions.

Minuto 90: Se agragan tres minutos

Minuto 90: Chivas se slava, Cota salva a su equipo del primero, tapa con las dos manos.

Minuto 87: Tarjeta amarilla para Edwin Hernández de Chivas.

Minuto 83: Entramos a la recta final del encuentro.

Minuto 76: Chivas mantiene la posesión del balón en su campo.

Minuto 72: Red Bulls cerca de abrir el marcador luego de un disparo desde afuera del área grande.

Minuto 60: Cota salva a Chivas de nueva cuenta tras la llegada de Red Bulls.

Minuto 56: Cambio de Red Bulls, entró Alejandro Romero y salió Daniel Royer.

Minuto 52: Hernández tuvo el primero para Chivas, disparó de izquierda pero mandó su disparo desviado.

¡Arranca la segunda paret del encuentro en el Red Bull Arena!

¡Se termina la primera parte del encuentro, todo se definirá en el segundo tiempo!

Minuto 45: ¡Se agregan dos minutos al primer tiempo!

Minuto 41: Cota sale de mala forma y Pérez tiene que cometer una falta en las afueras del área grande.

Minuto 37: Entramos a la recta final del encuentro, los de Nueva York mantienen la posesión del balón.

Minuto 29: Etienne remata dentro del área chica y el balón se va por encima de la portería de Cota ¡Chivas se salva otra vez!

Minuto 28: Tarjeta amarilla para Rodolfo Cota de Chivas.

Minuto 24: Falta sobre Orbelín Pineda que se encontraba en la mitad del campo.

Minuto 23: Chivas se vuelve a salvar del primero, Cota salva con la mano derecha.

Minuto 18: ¡Chivas se salva de nueva cuenta! Luego de un centro peligroso que nadie alcanza a rematar por parte de los de Nueva York.

.@RocketLeague Replay: 18' Danny Royer squares off a cross in the box but no one gets a touch for @NewYorkRedBulls! #SCCL2018pic.twitter.com/c8DWNABeuR