No se puede obligar a nadie: Davor Suker a Osorio

Ciudad de México

El ex jugador y presidente de la Federación de futbol de Croacia Davor Suker respondió hoy al técnico de la selección mexicana Juan Carlos Osorio sobre las ausencias que tendrá el equipo balcánico este martes en el partido amistoso que disputarán durante la fecha FIFA.

"No se puede obligar a nadie (a quedarse) porque el futbol ha cambiado con los años, hay mucho dinero en juego, hay muchos movimientos y no es fácil hacer un contrato y arreglar las cosas con una firma", aseguró a la cadena ESPN el ex delantero del Real Madrid.

El técnico del "Tri" había sido muy duro con respecto a las ausencias croatas este domingo. "Me parece lamentable porque la idea de estos partidos amistosos es jugar contra el mejor equipo del rival. Yo esperaba un juego contra los mejores", señaló el colombiano.

Mexicanos y croatas jugarán este martes un encuentro amistoso en Arlington, en el estado de Texas, en lo que será el segundo partido consecutivo de ambos en tierras estadounidenses.

La intención de Osorio era probarse ante un rival de buen pie, parecido en el estilo de juego a Alemania, contra quienes los aztecas debutarán en el Mundial por el Grupo F, que completan Suecia y Corea del Sur.

"Los organizadores tienen que tener en cuenta a futuro esta situación y tener reglas en el contrato para poder jugar contra el mejor once posible del rival", agregó Osorio.

Sin embargo, el titular de la Federación croata dijo que una cláusula así no es posible. "No es fácil arreglar una fecha con una firma, al final (las bajas) son por factores humanos", respondió Suker.

"Como tengo tanta experiencia, porque fui jugador de fútbol, no se puede arreglar de esa manera (como pide Osorio). No es fácil, imagínate qué va pensar el presidente del Real Madrid o del Barcelona", concluyó el directivo croata.

Osorio, por su parte, prefirió ver el lado positivo del duelo. "Nosotros seguramente le vamos a encontrar la vuelta para sacarle el mayor provecho posible al partido, seguramente será muy fructífero para los nuestros", finalizó Osorio en la previa del duelo entre balcánicos y mexicanos.