No llegan ni árbitros ni rival a partido de Tercera División

Ciudad de México

José Luis Velasco, presidente de Libertadores Futbol Club de Tercera División, se quejó a través de las redes sociales sobre la falta de profesionalismo en esta categoría, luego de que no fueran informados formalmente por la Federación Mexicana de Futbol que no habría partido.

Se tenía contemplado que este viernes se llevara a cabo el encuentro entre San Juan del Río y Libertadores Futbol Club, correspondiente a la Fecha 29 de esta división; sin embargo, el club fue informado un día antes a través de una llamada que no se llevaría a cabo. A pesar de ello, decidieron indagar sobre este asunto llegando al Parque Bicentenario y se toparon con que en el estadio no se encontraba nadie del cuerpo arbitral, ni del rival.

"Mi nombre es José Luis Velasco, estoy presidiendo lo que es el equipo Club de Futbol Libertadores, nos encontramos esta mañana en el Estadio del Parque Bicentenario de Querétaro, donde el día de hoy teníamos programado el juego para hoy a las 11:00 de la mañana, y son 10:35 de la mañana y si nos podemos dar cuenta no se encuentra nadie en las instalaciones del estadio, ¿esto qué genera? Genera un incumplimiento por parte del equipo rival, una falta de respeto", comentó el presidente del equipo.

Tras esta situación, Velasco comentó que a casi media hora del encuentro, la FMF no se había notificado con ellos para que les "expliqué el por qué no se va a jugar este partido o por qué no se debió haber disputado. Únicamente se nos hizo una llamada para que no asistiéramos, ya que el partido no se iba a hacer formal".

El directivo de Libertadores Futbol Club le solicitó a la FMF que tuviera más compromiso con la Tercera División para que realmente pueda ser una categoría profesional, así como ellos les exigen con los lineamientos.

"Únicamente se nos hizo una llamada para que no asistiéramos, ya que el partido no se iba a hacer formal, pero, entonces, estamos buscando una Tercera División Profesional, como su nombre lo dice, debemos tener los lineamientos profesionales, ya que en cuestión de registros, altas y bajas de jugadores se nos bloquean o nos ponen ciertas trabas".

Por último, José Luis Velasco ofreció una disculpa a la afición, jugadores y padres de los elementos del club por esta lamentable situación, la cual calificó como "poco ética".

