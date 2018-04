No habrá VAR en la Liguilla: Arturo Brizio

Ciudad de México

Sí habrá videoarbitraje en la Liguilla (VAR), pero no podrá ser usado para cambiar ninguna decisión de los silbantes, básicamente porque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la International Football Association Board (IFAB) acordaron extender el periodo de prueba e implementarlo con certificación hasta el Torneo Apertura 2018.

La versión más concreta del por qué no se ha logrado la certificación del IFAB apunta a que se habría incumplido con un requisito de realizar las pruebas en cada uno de los estadios donde se pondrá en práctica el VAR, en condiciones reales; por el contrario, estas pruebas se concentraron en el estadio Nemesio Diez de Toluca, por ejemplo, durante la Final Sub-13 celebrada el viernes 6 de abril.

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio Carter, explicó a MILENIO-La Afición la situación e hizo aclaraciones: "El hecho de que alguien quiera manejar que se dejaron de hacer cosas aquí en México por irresponsabilidad, porque no sabíamos o no quisimos, es falso; éste fue un tema básicamente de común acuerdo. Hay que recordar una cosa para que quede muy claro: la FIFA cuida a los árbitros y a las Federaciones, y para eso está; no se puede dar el lujo, ni nosotros tampoco, de poner en predicamento un tema como la Liguilla cuando los protocolos que el Board pide, que se han endurecido, dice 'no, espérame, déjame poner más cuidado en esto, porque hasta que no esté esto perfectamente establecido no te podemos dar el aval' y así es con el que sea".

Algo más que dijo Brizio Carter fue que "no es nada más el tema de los estadios; ahora, cuando a nosotros nos dicen, nos endurecen digamos los requisitos del VAR, teníamos prácticamente contemplados el tema de los estadios, que es una visita además carísima, porque se tiene que hacer con la misma instalación de la televisión, con los mismos técnicos que hacen la transmisión de televisión, un partido sin público, digamos Sub-20 y como tú sabes, la mayoría de estos jóvenes de las televisoras son sindicalizados, entonces se te dispara el costo".

Entonces, sí habrá VAR, pero en estos términos: "Al final se tiene que hacer, pero se tenía que hacer de alguna manera cuando ya tuviéramos el aval del Board, que nos dice vamos a hacer una cosa: nosotros lo que vamos a hacer es estar con ustedes en la Liguilla, hagan sus pruebas offline en los partidos que quedan (en fase regular) y háganlo en la Liguilla, y con esa certeza estamos dándoles el aval, prácticamente sería un hecho, para la próxima Liga", comentó Brizio Carter.

Si entendí bien: habrá VAR en la Liguilla, pero no va a contar en la toma de decisiones.

"Exactamente, se va a aprovechar la Liguilla offline, con todo el show, llevando el carrito (de transmisiones), con todo lo que implica el VAR, pero sin comunicación con el árbitro".

Es decir, que no se usará para corregir alguna decisión arbitral.

"No, no va a cambiar la decisión, claro que no. Pero sí nos va a servir muchísimo para tener a nuestra gente bajo presión y sobre todo que el Board nos vea, porque va a estar la gente del Board aquí".

¿Es un simulacro?

"No, porque un simulacro es como cuando hay una alarma sísmica y hay un simulacro sin temblor, esto no será así, porque hay un partido jugándose y estarán los técnicos del VAR y la gente del Board. Es un partido sin comunicación directa y está incluido en el protocolo como un partido offline".

¿Y si hay un penal flagrante tampoco se revisará?

"Ninguna de las posibilidades que establece el Board para tomar alguna determinación, porque no tenemos la certificación que da el Board".