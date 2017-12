Joven mexicano se probará con Pumas tras ganar concurso

Ciudad de México

Doce semanas de esfuerzo y entrega culminaron en la cancha principal de entrenamiento de Pumas, en la mismísima Cantera, donde se pule el talento y se forman los profesionales. Luego de un agotador partido ante una categoría inferior de Universidad Nacional, con el calor a plomo y el sol al máximo, el representativo de Nike Academy arrojó al ganador de la edición del 2017: se trata de Franco Medina, un joven prospecto en la portería, que tendrá en los próximos días, la oportunidad de su vida; será sometido a una evaluación constante para saber si cuenta con el talento suficiente y así quedarse de plante en el cuadro Sub 17 de los felinos.



El ojo clínico de un par de visores de Pumas, fue el que determinó que Medina cumplía con los requisitos que requiere un posible futbolista de Universidad Nacional. Seguro bajo los tres postes, con voz de mando y recursos que asemejan a un notable cancerbero, fue el ganador de esta edición del proyecto. Año con año, la marca de la palomita ha proyectado el talento mexicano y ha colocado a diferentes prospectos en la mira de diversos clubes y siempre con campañas que enaltecen sus cualidades, como pasó en 2015 con David Rodríguez, ganador del Most Wanted y hace unos meses, con Alexis Vega.



El sueño de Medina, que es el de muchísimos jóvenes, está cerca de cumplirse. Al ser elegido por Pumas, el cancerbero pasará dos semanas a la par de la categoría Sub 17, para conocerlo a fondo y saber cómo reacciona ante la presión de un cuadro de máxima exigencia; después de este tiempo, se determinará qué sucederá con él, aunque la expectativa es positiva y el respaldo de la marca alemana es total. Ahora solo dependerá del propio Franco y de los argumentos que muestre en la cancha.

Sobran ejemplos de casos que como él, pero en otros países, iniciaron en el Academy, y después dieron el salto al profesionalismo.



Así como Franco, en el pasado reciente, desde el 2009 que comenzó esta visoria, han sido varios los futbolistas que han surgido prácticamente de la nada y que se abren camino en las mejores Ligas del mundo. El serbio Petar Golubović se abre paso con el Novara de Italia, pero hasta hace cinco años, era un completo desconocido, que fue finalista y ganador de The chance y participó en el Academy que se llevaba a cabo en Inglaterra. Desde ahí, le sobraron las convocatorias a selecciones con límite de edad de su país; en 2014, incluso, pasó a las filas de la Roma.



En el 2007, un portento ghanés de nombre David Accam deslumbró en el Right to Dream Academy, otra de las versiones de la marca, para después recalar en diferentes escuadrones del Viejo Continente. Desde el Ledbury Town, hasta su actualidad en el Chicago Fire, el africano ha dejado muestra de su talento, aunque bien parecía que contaba con mayores características a explotar. Antes también pasó por el balompié sueco, con el Ostersund y el Helsingborg, pero sin mostrar gran cosa. "No tenido una vida sencilla", llegó a declarar para The Sun.



Quizás el futbolista más laureado o de mayor reconocimiento internacional, que recientemente salió del esta academia y es el australiano Tom Rogic, un mediocampista ofensivo de 24 años, que ha tenido un despunte considerable desde su debut. Inició con el Belconnen y después se pasó al Central Coast Mariners; actualmente es pieza fundamental del Victory Melbourne, una de las principales escuadras de su nación, pero antes recaló con el Celtic escocés. Desde su comienzo profesional fue considerado para las selecciones con límite de edad y hoy en día es bastión del combinado absoluto.



LOS ACTUALES VALUARTES

Si bien la esta academia es un fenómeno global, Sudamérica no está exento de este programa. El colombiano Kevin salazar, que ahora juega para el Independiente de Santa Fe, en 2013 fue el ganador de The chance, en Bogotá, situación que lo catapultó a la palestra internacional. Es un mediocampista ofensivo, raído y técnico. Hace muy poco, Inglaterra conoció el talento de Jorge Grant, que en 2013 surgió como Franco y hoy, es indiscutible del Nottingham Forest, equipo que le ha brindado confianza y proyección.





OTROS GRADUADOS DESTACADOS

NOMBRE PAÍS EDAD EQUIPO

Kevin Salazar Colombia 21 Independiente de Santa Fe

Jorge Grant Inglaterra 22 Nottingham Forest

Petar Golubović Serbia 23 Novara

Tom Rogic Australia 24 Melbourne