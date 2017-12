Los duelos que nadie querrá ver en el Mundial de Rusia

Ciudad de México

Así como habrá partidos que no te querrás perder en el Mundial de Rusia 2018, como el Portugal vs. España, también tendremos algunos encuentros que los aficionados preferirán no ver.

Aunque estas selecciones hicieron su trabajo para poder estar en la Copa del Mundo, son equipos que están por debajo del nivel de los ‘grandes’ como Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, entre otras.

Aquí te dejamos algunos partidos que serán infumables:

Marruecos vs. Irán | Viernes 15 de junio | 10:00 horas | Estadio de San Petersburgo

Dinamarca vs. Australia | Jueves 21 de junio | 10:00 horas | Samara Arena

Nigeria vs. Islandia | Viernes 22 de junio | 10:00 horas | Volgogrado Arena

Arabia Saudita vs. Egipto | Lunes 25 de junio |09:00 horas | Volgogrado Arena

Dinamarca vs. Australia | Martes 26 de junio | 09:00 horas | Estadio Luzhnikí

Australia vs. Perú | Martes 26 de junio | 09:00 horas | Estadio Fisht

Panamá vs. Túnez | Jueves 28 de junio | 13:00 horas | Mordovia Arena

