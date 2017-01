México participará en el Mundial de Leyendas

Star Sixes es el nombre del Mundial de Leyendas, con un formato de futbol seis y en el que participarán 12 selecciones. Los equipos clasificados para esta edición son: México, Alemania, España, Brasil, Italia, Francia, Inglaterra, Dinamarca Portugal, China, Escocia y Nigeria.

Para que un elemento de cada nación pueda tener acción necesita cubrir dos requisitos: que hayan defendido los colores de su selección y que no tengan mucho tiempo de retirados, esto con el fin de incrementar el espectáculo.

Para el evento se tienen confirmadas algunas estrellas como Carles Puyol, Steven Gerrard, Roberto Carlos; Michael Ballack, entre otros. Además, se informó que se planea un nuevo torneo en 2019 con la misma sede.

El campeonato se disputará del 13 al 16 de julio y el formato será en fase de grupos.

Tickets for the first #StarSixes international tournament @TheO2 in July go on sale this week... ✨6️⃣⚽️🌍

🎟https://t.co/JxQFnMQ2JVpic.twitter.com/I82HX6BHgT