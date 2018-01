La muerte de las cenicientas

Ciudad de México

Lobos BUAP llegó al máximo circuito en el Apertura 2017 y tuvo un gran arranque en este certamen ya que durante las primeras tres jornadas sumó siete de los nueve posibles puntos; sin embargo en este Clausura 2018, la historia ha sido distinta, ya que se encuentra en el último lugar de la tabla general sin sumar.

En el anterior torneo, los universitarios lograron derrotar a dos de los cuatro grandes, Chivas, quien era el actual campeón y golearon 3-0 a Cruz Azul; asimismo le dio pelea al América, quienes al final se llevaron la victoria 3-2; a pesar de ello, el equipo de Rafa Puente Jr. lucía como uno de los clubes que iban a acaparar los reflectores para el actual certamen, algo que no han podido lograr.

Aunque esta no es la primera vez que sucede esta situación en la Primera División del futbol mexicano, ya que anteriormente pasó algo similar con Indios de Juárez, Reboceros de La Piedad y Celaya.

Indios de Ciudad Juárez

En el Apertura 2008, Ciudad Juárez volvió a tener un equipo en Primera División y aunque en su primer torneo no les fue tan bien al no calificar a la liguilla tras quedar en el quinto lugar del grupo 1; para la siguiente campaña accedió a esta fase con 23 unidades, donde accedió hasta la Semifinal siendo eliminados por Pachuca 4-3.

A pesar de que se pensó que Indios continuaría con esta buena racha en el Apertura 2009, todo cambió, al solo obtener seis empates, 11 derrotas y ningún triunfo, cayendo hasta el último lugar de la general.

Los malos resultados siguieron hasta el Bicentenario 2010, torneo en el que Indios descendió.

Reboceros de La Piedad

En su regreso a Primera División, La Piedad solo consiguió hacer 19 puntos en el Invierno 2001, un resultado que los situó en la quinta posición del grupo B, por lo que no clasificaron a la fiesta grande.

El recién ascendido sorprendió para el torneo Verano 2002, en el que fue el gran líder del máximo circuito con 37 unidades, quedando por encima de equipos como Toluca, Pumas y Santos; sin embargo su suerte no fue la misma en liguilla, pues fueron eliminados en Cuartos de Final tras perder por marcador global de 6-2 contra América.

A la siguiente campaña, los Reboceros desaparecieron, luego de que su franquicia fuera comprada por Querétaro.

Atlético Celaya

Durante la temporada 1995-96 se dio el segundo ascenso del Atlético Celaya al máximo circuito del balompié nacional, el cual acaparó los reflectores con la llegada del ex jugador del Real Madrid, Emilio Butragueño, quien ayudó al equipo a calificar a la liguilla tras finalizar como líder de sus grupo con 52 puntos.

Los 'cajeteros' avanzaron hasta la Final de este certamen, eliminando a Monterrey en Cuartos de Final, que pese a haber empatado 2-2, avanzaron a la siguiente instancia por el gol de visitante.

Para las semifinales, Celaya venció 6-2 Veracruz por marcador global, accediendo a la pelea por el título contra Necaxa, donde empató a un gol; sin embargo, el gol de visitante le dio el campeonato a los Rayos.

Para el Invierno 1996, llegaron los torneos cortos al futbol mexicano y los resultados no se le dieron a este Atlético Celaya, quien prometía ser de los referentes de Primera División, lo cual no sucedió al no clasificar a la fiesta grande y quedar en los últimos lugares, colocándolo como uno de los equipos que pelearían por no descender.