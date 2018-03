Diego sueña con dirigir en silla de ruedas en la Liga MX

Ciudad de México

Soñar no tiene límites, pero lo difícil es poder alcanzar cada una de las cosas que nos proponemos y en ocasiones nosotros mismos nos boicoteamos para que esto no se haga realidad, pero este no es el caso de Diego Rebolledo, quien a pesar de no tener las condiciones físicas, no ha dejado de luchar para poder ser el primer director técnico en silla de ruedas que dirija en Primera División.

Diego tiene parálisis cerebral, ya que durante el parto "me asfixié y eso ocasionó que no le entrara el suficiente oxígeno al cerebro y se dañara el sistema motor; gracias a Dios, cognitivamente estoy bien, no me afectó en nada, no tengo ningún tipo de retraso, siempre he estudiado en escuelas regulares, sin problema".





El sueño del joven de 20 años nació desde que era niño, pues el amor a este deporte es de familia, ya que todos los fines de semana re reunían para ver los partidos y aunque la mayoría piensa en algún momento en ser jugador, las limitaciones de Diego no le permitieron practicar este deporte; sin embargo, no descartó el ser director técnico algún día.

"Desde pequeño me fue gustando y como todo niño tienen la ilusión y el sueño de jugar futbol pero tus limitaciones físicas no te lo permiten, entonces me nace el gusto de que digo porque a lo mejor físicamente no puedo jugar futbol pero tengo la capacidad de dirigir un equipo de futbol", comentó Rebolledo para La Afición.

Una de las fortalezas de Diego para salir adelante siempre serán los comentarios negativos de las personas, quienes solo buscan que deje de pelear por lo que tanto quiere.

"Las ganas nacen de todas las personas que me han dicho que no voy a poder, porque es algo ilógico, no coherente, no verídico, como una persona en silla de ruedas pueda dirigir un equipo de futbol", expresó.





Actualmente, Diego está estudiando la carrera de Educación Física y Deporte, porque sus "planes son terminar la universidad, tomar los cursos de aquí y después tomar la Endit (curso de formación para directores técnicos avalado por la FMF), para ya poderme ir al ámbito profesional", mencionó.

'Místico' Pereyra, su gran aliado

En ocasiones, las personas tenemos un ángel guardián que está apoyando cada uno de nuestros sueños y que siempre están en el momento indicado para impulsarnos a creer en que todo se puede lograr.

Para Diego, esta persona tiene nombre y fue jugador del conjunto azulgrana, también conocido por estar en Cruz Azul: Gabriel 'Místico' Pereyra.

El joven de 20 años, quien ahora es entrenador de la Sub 13 del Atlante, llegó a este equipo en 2014, cuando aún militaban en el máximo circuito. Todo comenzó por la invitación de Omar Terrazas a narrar un partido en el Estadio Andrés Quintana Roo, persona que más tarde le presentó a 'Gaby', cuando él ya se había retirado y era técnico de la Sub 20.





"Me presentan a 'Gaby', que era el técnico de la Sub 20 y empecé a hacer amistad con Pereyra; entonces me dijo: 'si quieres vente al Cefor' (Centro de Formación), 'yo trabajo ahí con la Sub 20'".

Tras el descenso de los Potros, la Sub 20 desparece, por lo que termina el proyecto de Pereyra, por consiguiente, Rebolledo no pudo seguir aprendiendo del ex jugador.

Más adelante, el 'Místico' regresó con los azulgranas, pero ahora como el director deportivo de las fuerzas básicas, "es ahí donde él me habla y me dice que me tiene esta oportunidad".





Aun cuando Gabriel se fue del Atlante para llegar al Atlas en el cuerpo técnico de Rubén Omar Romano, el ex jugador fue claro con Diego: "me dijo 'te pueden correr, te puedes ir, pueden pasar muchas cosas ahora que me voy, pero tú sigue trabajando, pero si te llegan a correr no pasa nada, el futbol es así, nadie dura para siempre en una institución y por trabajo ni y te preocupes'".

Rebolledo se mantiene en la Sub 13, parte de ello se debe a la inclusión que le han dado los directivos del club, los niños a los que entrena y de los padres, quienes hace más de un año fueron cómplices con el 'Místico' para poder conseguir los fondos necesarios para comprar su silla eléctrica, en la que ahora se desplaza por los terrenos de juego con el fin de alcanzar su máximo sueño de dirigir en Primera División.