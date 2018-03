México vs. Croacia, en vivo, Partido Amistoso (0-0): MINUTO A MINUTO

Cada vez está más cerca el máximo certamen a nivel selecciones del planeta, y el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio continúa su preparación previo al debut en la Copa del Mundo Rusia 2018.

En el cierre de la penúltima fecha FIFA rumbo al Mundial de este año, el Tricolor se medirá ante su similar de Croacia —conjunto que derrotó 1-3 en la Fase de Grupos de Brasil 2014—.

La selección mexicana buscará seguir con el buen nivel mostrado ante Islandia, combinado que venció 3-0 el pasado viernes 23 de marzo, esta noche en el AT&T Stadium de Dallas.

Sigue aquí las mejores acciones del encuentro.

MINUTO A MINUTO

Minuto 14: Néstor Araujo se lesiona cuando su pierna hace palanca con la de Rebic; ingresan a atenderlo

Minuto 11: ¡Croacia intenta sorprender! Disparo de Kramaric que pasa encima del arco de Memo Ochoa

Minuto 9: 'Chicharito' se queja de molestias físicas tras una llegada de Vida; Guardado cobra un tiro libre que va directo a las manos del portero

Minuto 7: Falta de Rodolfo Pizarro sobre Ivan Rakitic

Minuto 6: El Tri comienza a dominar el balón poco a poco

¡Arranca el partido en el AT&T Stadium!

ALINEACIONES

Once México: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, Hugo Ayala, Héctor Moreno, Jorge Hernández, Omar Govea, Andrés Guardado, Rodolfo Pizarro, Carlos Vela, Javier Hernández, Hirving Lozano

Once Croacia: Lovre Kalinic, Josip Pivaric, Domagoj Vida, Vredan Corluka, Sime Vrsaljko, Milan Badelj, Ivan Rakitic, Ante Rebic, Mateo Kovacic, Marko Pjaca, Andrej Kramaric

