"México podría recibir la inauguración en 2026": Horacio de la Vega

Ciudad de México

El titular del Instituto del deporte de la Ciudad de México, Horacio de la Vega, afirmó que la triple candidatura para la Copa del Mundo de 2026 va por muy buen camino, esto tras haberse reunido con Yon de Luisa, Robert Kraft, presidente de la candidatura, y miembros del Comité Organizador.

"Junto con Yon de Luisa, quien es que lidera la candidatura por México, me reuní con Robert Kraft y con su equipo para poder discutir sobre los documentos y las garantías, que ya están siendo revisadas por el gobierno de la ciudad, para posteriormente dar certeza y cuenta a la FIFA de la candidatura. Vamos bien en todo aspecto" mencionó de la Vega.

A su vez se dijo feliz por la solidez de la candidatura, puesto que los tres países están trabajando de forma coordinada para lograr el objetivo, además de que se puede empezar a prever que la Copa del Mundo regresará a nuestro país en el 2026.

"Es una candidatura muy sólida, todos, Estados Unidos, México y Canadá, estamos trabajando para lograr esto y sinceramente podemos empezar a prever que tendremos la Copa Mundial en el 2026", dijo.

Asimismo de la Vega afirmó que no hay un plan de garantías financieras, pero también adelantó que México podría albergar la inauguración del Mundial, aunque descartó la posibilidad de recibir la Final del torneo

"No hay un plan de garantías financieras. Existen compromisos de no construir estadios nuevos, sin embargo contamos, como ciudad, con todos los requerimientos para albergar partidos del Mundial y creo que uno que podría ser la inauguración y otros más, sin embargo la Final no sería aquí; ciudades como Dallas, Los Ángeles, Nueva York o Las Vegas se llevarían ese partido", sentenció.