2017, el año del olvido para los mexicanos en Europa

Ciudad de México

Lamentablemente, el 2017 no fue un buen año para la mayoría de los futbolistas mexicanos que militan en Europa; ya sea a nivel colectivo o individual, el panorama para los nacionales en el balompié del viejo continente fue deslucido.

Con excepciones como Hirving Lozano -que ha tenido un semestre de ensueño con el PSV- no todos pueden presumir de un excelente torneo. Lesiones, bajo rendimiento futbolístico, o simplemente sus clubes no han podido obtener resultados favorables, son algunos de los factores influyentes para el declive de los seleccionados nacionales.

A continuación, haremos un recuento de los jugadores del Tri que tuvieron un año para el olvido con sus conjuntos europeos.

Javier Hernández

Para la temporada 2017-2018 de la Premier League, el 'Chicharito' llegó como fichaje estrella del West Ham United; sin embargo, ha tenido un torneo deficiente, debido a que de 19 jornadas disputadas, sólo ha jugado en 14 y ha marcado únicamente cuatro tantos. Los 'Hammers' se encuentran en el puesto 17 de la liga inglesa.

Andrés Guardado

'El Principito' está teniendo una gran actuación en La Liga, empero, no ha sido suficiente para que el Real Betis tenga una buena posición en la general. Guardado ha visto acción en 15 de las 17 fechas transcurridas en el certamen español; sus números son un gol y seis asistencias, los cuales no han ayudado para sacar a los 'verdiblancos' del lugar 14 de la tabla.

Guillermo Ochoa

El ex arquero de las Águilas del América es otro de los futbolistas con buen nivel futbolístico, a pesar del mal momento de su equipo. Ochoa ha participado en todos los cotejos del Standard de Lieja en la liga belga. Donde, pese a protagonizar grandes atajadas, su club marcha en el octavo sitio. Las estadísticas de Guillermo son: 23 goles en contras y cinco porterías imbatidas.

Fabián y Salcedo

Ambos jugadores del Eintracht Frankfurt se han visto afectados por lesiones; Marco Fabián no participó en ningún cotejo de las 'Aguilas' debido a una operación en la espalda, se espera su regreso para el 2018. Por su parte, Salcedo fue intervenido por problemas en los ligamentos, hecho que lo alejó cuatro meses de las canchas; a su regreso, ha estado en nueve de las 17 fechas completadas.

Herrera, Corona, Layún y Reyes

El equipo del Porto lidera la Primeira Liga, pero los mexicanos no han podido brillar esta temporada en Portugal. Los más constantes son Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, quienes han juagado 13 de las 15 jornadas efectuadas; sus números son un gol y dos asistencias para el ex de Pachuca y dos goles y la misma cantidad de asistencias para el 'Tecatito'. Layún y Reyes no la pasan nada bien, ya que sólo han visto acción en cuatro y cinco –respectivamente- encuentros durante la primera mitad de la competencia, de los cuales la mayoría fue como suplentes.