Mayweather y su plan para retirar a Cristiano en el Newcastle

Ciudad de México

El boxeador Floyd Mayweather es sin duda uno de los deportistas más adinerados del mundo, pues además de su talento en los encordados, se distingue por ser un estupendo inversionista; sin embargo, el futbol es, hasta ahora, un campo en el que no se ha atrevido a incursionar, aunque no descarta que con un buen plan de negocios, compre al Newcastle para después fichar a Cristiano Ronaldo.

"Siempre estoy abierto a nuevas oportunidades de negocio y amo todos los deportes, pero invierto con la cabeza y no con el corazón. No obstante, si alguien me prepara un plan de negocios, mi gente lo revisa y me dice que puedo ganar dinero, entonces sí invertiría. El futbol podría no ser lo mío, pero tengo conexiones en todas partes", dijo Mayweather a Star.

El pugilista presumió su amistad con Cristiano Ronaldo y su cariño por el Newcastle, por lo que no descartó que en un futuro inviertan en el club para después fichar al astro portugués.

"Me encanta Newcastle... Conocí a algunos de sus jugadores el año pasado y son buenos muchachos. Cristiano Ronaldo es amigo mío desde hace mucho tiempo, así que podría lograr que termine su carrera acá", dijo.