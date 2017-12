"México llega al Mundial sin una idea definida", Mario Méndez

Guadalajara

El grupo que le tocó a México para el Mundial de Rusia no le preocupa tanto a Mario Méndez, ex mundialista en Alemania 2006, como la manera en que juega México y es que el ex lateral del Atlas y del Toluca señaló que la selección nacional llega a esta justa mundialista sin una idea clara de juego y que las rotaciones no ayudan en nada.

"El primer partido también será importante para México, pero ya vimos lo qué pasó hace unos meses ante Alemania que nos metió cuatro goles, también es muy peligroso en ese sentido, sería muy peligroso arrancar con una goleada en contra. Hoy se habla que es la mejor generación de futbolistas mexicanos y creo que sí, por la cantidad de jugadores que juegan en Europa, son una gran cantidad y eso antes no se veía, pero también en este Mundial es en el que menos se llega con un sistema, con una idea de juego, en los anteriores mundiales se llegaba con buenos jugadores, pero con una idea clara, un sistema bien definido, se sabía a qué jugaba la selección, en el Mundial anterior no se logró porque el `Piojo´ llegó con el proceso muy avanzado, pero pese que hay muy buenos futbolistas, no hay un sistema, no hay una idea por tantas rotaciones, de que de un partido a otro no se repiten alineaciones, y se cambia de puesto a los jugadores, pienso que pese a tener un plantel con grandes nombres, lo que sí veo es que no hay una idea clara".

Sobre el grupo que le tocó a México, Méndez Olague afirmó que es un Grupo lleno de trampas, donde no hay rival débil, no sencillo para el equipo nacional y que llegar a jugarse la vida en el tercer partido, puede ser un gran dolor de cabeza.

"De Alemania qué te puedo decir, son el actual campeón del mundo y tienen todo para repetir. De Corea, se ha dicho que no han evolucionado tanto como se esperaba, pero son sumamente dinámicos y esa es su principal característica que tienen y pienso ya en jugarse todo contra Suecia, pero si ellos ya llegan sabiendo a qué resultado van a jugar, ya vimos todo lo que pasó contra Italia, que supieron mantener muy bien su ventaja y son muy ordenados y sería muy complicado ir a buscar el pase en el último partido, creo que se puede dar un buen resultado ante Suecia, pero también que sólo habrá un boleto disponible entre los otros tres equipos".

GPE