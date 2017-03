El poema que Benedetti escribió a Maradona

Ciudad de México

Este martes se celebra el Día Mundial de la Poesía y el deporte es un tema constante dentro de la literatura, por sus grandes historias y personajes. Así lo hizo alguna vez Mario Benedetti para reconocer al ex astro del futbol argentino, Diego Armando Maradona.

El escritor uruguayo le dedicó estas letras al 'Pelusa':



Maradona



Hoy tu tiempo es real, nadie lo inventa.

Y aunque otros olviden tus festejos,

las noches sin amor quedaron lejos

y lejos el pesar que desalienta.

Tu edad de otras edades se alimenta,

no importa lo que digan los espejos,

tus ojos todavía no están viejos

y miran sin mirar más de la cuenta.

Tu esperanza ya sabe su tamaño

y es por eso que no habrá quién la destruya.

Ya no te sentirás sólo ni extraño.

Vida tuya tendrás, y muerte tuya.

Ha pasado otro año y otro año le has ganado a tus sombras

¡Aleluya!