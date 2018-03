Maribel ‘Marigol’ Domínguez: la nueva ‘Mister’

Ciudad de México

Maribel 'Marigol' Domínguez, es considerada por muchos la mejor jugadora que ha dado el balompié nacional, debido a que puso al futbol rosa en la órbita de la fanaticada mexicana.

Luego de una gran carrera profesional, misma que dejó en pausa para inmiscuirse como estratega, en 2017 inició su etapa de entrenadora nacional. Comenzó siendo auxiliar en la categoría Sub 17, y el pasado 21 de febrero debutó como la timonel de la Sub 15.



"Estoy muy contenta, sobre todo motivada. Es el principio del camino que quiero tomar" expresó para La Afición la oriunda de Chalco, Estado de México. No obstante, su carrera como técnica no ha sido fácil, "me ha costado, pero no ha sido tan difícil. Poco a poco ahí vamos".



Asimismo, la futbolista de 39 años de edad, anhela llegar a dirigir la selección absoluta femenil: "mi sueño es ser estratega de la Sub 17, Sub 20 hasta llegar a la mayor; eso es por lo que quiero luchar".



Entorno a su retiro del Tricolor, Maribel no quiere "salir por la puerta de atrás", por lo cual, planea efectuar un partido de despedida. "Prefiero que la gente me recuerde diciendo: 'metió un último gol de chilena contra Costa Rica', a decir: 'todavía sigue jugando, pero ya no trae nada'", señaló.



A pesar de estar inactiva, 'Marigol' aún continúa siendo jugadora profesional, hecho que la ha llevado a recibir ofertas de clubes mexicanos para participar en la Liga MX Femenil, lo cual no rechaza debido a que todavía se siente capaz de competir a alto rendimiento. "No descarto que, a lo mejor, tenga las ganas, la suerte de jugar una temporada, ¿por qué no? Me lo merecería, para disfrutar" concluyó.