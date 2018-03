Liga MX Femenil no las hará millonarias: ‘Marigol’

Ciudad de México

Uno de los logras más importantes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en los últimos meses, ha sido la implementación de la Liga MX Femenil; la cual, desde su inicio en julio del 2017, ha roto con las expectativas impuestas.

A pesar de ello, el nuevo certamen es cuestionado en diversos aspectos, como lo son el salario de las jugadoras, la sede de los cotejos, entre otras cosas. En entrevista para La Afición, Maribel 'Marigol' Domínguez, considerada la mejor futbolista en la historia del país, nos habla acerca de este innovador proyecto.

"Es un acierto en toda la extensión de la palabra" señaló la ex capitana del Tri; "yo estaba convencida de que iba a haber una liga femenil; y mira, no me equivoqué".

Asimismo, la oriunda de Chalco, Estado de México, indicó que esta iniciativa impulsa las carreras de las mujeres que incursionan en dicha disciplina, "antes no te adentrabas porque no sabías si ibas a hacer profesional o si podías vivir de esto; ahora, las chicas tienen un lugar donde aterrizar sus sueños, donde realizase como deportistas".

No obstante, en este momento, "sería ilógico pensar que ya se puede ganar los millones en el futbol, porque todo tiene un proceso", agregó la jugadora de 39 años de edad, en relación con las polémicas sobre la diferencia salarial entre la rama varonil y femenil; "no se crean que con tener una liga de mujeres, ya van a ser millonarias. ¡No! No se van a dar las bases así porque sí" aseveró.

Esta disparidad en el pago, se debe a que "los hombres tienen más entradas en los estadios, generan más en lo económico para el club. Estoy convencida que en el futbol femenil eso va a pasar. Poco a poco, pero tiene que pasar". Sin embargo, acotó, "no sólo es dinero, no es sólo ganar cinco mil, 10 mil ó 20 mil pesos, hay muchas más cosas en las que se pueden apoyar, por ejemplo, antes no teníamos un lugar donde entrenar, ahora lo tenemos, antes no había técnico preparados, ahora los hay".

Para 'Marigol', la menciona desigualdad tendrá fin a largo plazo: "¿en el futuro se puede vivir del futbol? Sí. A las mujeres solamente nos corresponde trabajar, y lo demás se va a dar solo".

Uno de los grandes beneficiados por la gestación de la Liga MX Femenil, ha sido el Tri. Un torneo en donde se puedan observar a prospectos que representen a la nación, facilitó el desarrolló del conjunto mexicano "antes nos concentraban uno o dos meses antes, para poder echarle ganas al físico, a lo técnico-táctico, a ese tipo de cosas; hoy en día no, las chicas ya llegan preparadas. Esto a selecciones nacionales nos viene muy bien". Además, ha aumentado el nivel futbolístico, "se están haciendo las cosas bien; ser campeonas de la Concacaf por encima de Estados Unidos, nuca se había visto. Ya se están notando los frutos".

Para finalizar, Maribel Domínguez expresó: "a futuro, México puede ser una potencia mundial, porque hay mucho material humano".