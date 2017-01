‘Fantasma’ Figueroa, nuevo DT de Murciélagos

Ciudad de México

Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa regresa al balompié mexicano, pero en esta ocasión lo hará como director técnico del Ascenso MX, donde estará entrenando a Murciélagos, pues a tres jornadas de haber iniciado el Clausura 2017, el equipo de Los Mochis se encuentra en el último lugar de la general.

Luego de que este sábado los 'Caballeros de la Noche' cayeran 2-0 ante Coras, la directiva decidió cesar a Aldo da Pozzo.

Durante su presentación, el entrenador chileno agradeció a los directivos de Murciélagos la oportunidad que le dan de "dirigir nuevamente en México".

"La oportunidad que me da la directiva espero no desaprovecharla, espero no fallar en la confianza que pusieron en mi persona y buscar los objetivos que se han trazado ellos", agregó.

El 'Fantasma' no es la primera vez que entrena un equipo en México, pues en años anteriores llegó a dirigir a Tecos, Morelia y Celaya.