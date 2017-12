Lummo Blaze, el balón para el Clausura 2018

Ciudad de México

A unas semanas de que arranque el Clausura 2018 de la Liga MX, sé presentó Lummo Blaze, el balón oficial del torneo, el cual tendrá un costo de mil 100 pesos.

El esférico de la marca Voit será amarillo fosforescente con algunos detalles en color rosa y azul, el cual también utilizarán en el Ascenso MX y Liga MX Femenil.

"Tenemos un grupo de mercadotecnia, siempre estamos buscando tendencias y modas. Para este año escogimos este color porque nos ayuda a tener mayor luminosidad en los partidos", comentó Carlos Manrique, director general de Voit.

El Lummo Blaze mantiene algunas características del balón de la anterior edición; sin embargo, se modificaron los colores y un cambio estilizado en los gráficos.

“El Blaze mantiene el concepto creativo de Lummo; modificamos los colores y matizamos cada panel transformándolo en un balón más llamativo, brillante y arriesgado”, dijo Víctor Pacheco, director de mercadotecnia de Voit.

Dicho balón fue sometido a diferentes pruebas tecnológicas, por lo que fue avalado con el sello de FIFA Quality Pro, por lo que se puede utilizar en cualquier competencia internacional.

Además, el Lummo ya fue probado por varios jugadores de la Liga MX, quienes vieron la calidad que tendrá el esférico del siguiente torneo.

Por su parte, Oscar 'Conejo' Pérez, quien se retirará al finalizar el Clausura 2018, aseguró que torneo tras torneo, los jugadores han sabido adaptarse muy bien a los diseños de Voit y esperan que este no sea la excepción.

El balón #LummoBlaze se utilizará en la Liga MX, Ascenso MX y Liga MX Femejil pic.twitter.com/uJ9TTsfajo — Zeltzin Zamora (@chamagola9) 18 de diciembre de 2017

"Con todos los modelos que ha sacado Voit no hemos tenido ningún inconveniente, nos hemos adaptado rápidamente y esperemos que este no sea la excepción y que no cause problemas", comentó el portero del Pachuca acerca del color que tendrá el nuevo balón del futbol mexicano.

Checa lo que opina el 'Conejo Pérez sobre el #LummoBlaze, el balón oficial de la Liga MX pic.twitter.com/naugCigXpu — Zeltzin Zamora (@chamagola9) December 18, 2017

El torneo Clausura 2018 dará inicio el próximo 5 de enero con el partido entre Puebla y Tigres, actual campeón de la Liga MX, día en el que el nuevo balón rodará en las canchas del país.