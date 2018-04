Luis Enrique Santander pitará el duelo de Toluca vs Tigres

Ciudad de México

Las designaciones arbitrales para esta jornada 14 en el Clausura 2014 han sido reveladas, siendo la presencia de Luis Enrique Santander en el partido de Toluca contra Tigres, partido programado a jugarse el domingo a las 12:00 horas en el Nemesio Diez.

Este será el primer partido que el nazareno pitará un juego de la UANL desde la final del Clausura 2017, donde los felinos cayeron de forma polémica contra Chivas.

La actividad de este fin de semana en el máximo circuito del futbol mexicano comenzará el viernes 6 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc con el Puebla vs Pachuca, con Eduardo Galván como el central.

Otros juegos atractivos son los de Cruz Azul vs Lobos BUAP, a disputarse el sábado 7 a las 17:00 horas, con Jorge Antonio Pérez como árbitro; Erick Yair Miranda en el Rayados vs Pumas; Diego Montaño en el Necaxa vs América y César Arturo Ramos en el Chivas vs Veracruz.

Fernando Guerrero será el encargado de cerrar la actividad el domingo a las 18:00 horas, cuando inicie el partido entre Santos y Querétaro.

A continuación, todas las designaciones arbitrales:

Puebla vs Pachuca: Eduardo Galván

Tijuana vs Atlas: Fernando Hernández

Cruz Azul vs Lobos BUAP: Jorge Antonio Pérez

Rayados vs Pumas: Erick Yair Miranda

León vs Morelia: Adonai Escobedo

Necaxa vs América: Diego Montaño

Chivas vs Veracruz: Cesár Ramos Palazuelos

Toluca vs Tigres: Luis Enrique Santander

Santos vs Querétaro: Fernando Guerrero.