Llegaron, cobraron y se fueron

El Clausura 2017 está a escasos días por empezar y varios equipos renovaron sus plantillas para que sus planteles fueran competitivos. Pero parte de esta limpia en las escuadras no solamente incluyó la llegada de nuevos elementos, sino también la salida de jugadores que, lejos de aportar su talento futbolístico, no tuvieron los elementos necesarios para convertirse en referentes para el once titular.

Las siguientes situaciones son aún más alarmantes, pues se tratan de jugadores que llegaron a sus clubes por únicamente un torneo, no aportaron nada y partieron sin preocupar a la afición por su ausencia.

Alberth Elis

El delantero hondureño llegó el 24 de agosto a Rayados, con quienes firmó por cuatro años y dos millones de dólares. Sin embargo, no tuvo la presencia que se requería para jugar en el cuadro del ‘Turco’ Mohamed, por lo que disputó únicamente cinco partidos, en los cuales su participación se vio nula al no anotar en ninguna ocasión.

Ante esto, el 19 de diciembre el club regio optó por prestarlo al Dínamo de Houston de la MLS, culminando una breve participación por el balompié azteca.

Jonathan Cristaldo

El argentino llegó a Cruz Azul con las esperanzas de reforzar el ataque cementero, en ese entonces dirigido por Tomás Boy, que estaba comprometido a regresar a La Máquina a las grandes instancias tras cuatro torneos consecutivos sin liguilla.

Pero Cristaldo poco pudo hacer en el Apertura 2016, donde jugó diez encuentros y perforó el arco rival en dos ocasiones, por lo que Paco Jémez, nuevo estratega tras la salida de Boy, optó por poner en préstamo al delantero a Rayados para que “no se quedara sin minutos” en el Clausura 2017.

Saúl Berjón

El 24 de junio, Pumas anunció la llegada de Saúl Berjón, refuerzo de 30 años de edad que dejó al Eibar de su país para buscar ser un hombre clave en el conjunto del Pedregal.

Sin embargo, esas expectativas se vieron poco reflejadas en su desempeño: siete partidos y cuatro goles, si bien inició el Clausura 2017 como titular.

Esta poca presencia fue suficiente para que el español saliera de las filas universitarias el 7 de diciembre y fuera fichado por el Real Oviedo español el 28 de diciembre.

Fredy Hinestroza

El colombiano llegó a Santos Laguna y jugó bajo las órdenes de Luis Zubeldía, que estaba obligado a seguir entregando buenos dividendos tras haber calificado a la liguilla del Clausura 2016.

Pero el equipo no dio muestras de avances y finalizó como uno de los peores del torneo, ni siquiera la labor del ‘Chepo’ de la Torre pudo ser suficiente para levantar al equipo.

El desempeño de Hinestroza fue reflejo de esto, pues pese a disputar gran parte del Apertura 2016 (14 encuentros) no pudo marcar en ninguno de ellos, situación por la cual se le dio las gracias y partió a los Tiburones Rojos de Veracruz.

Rodrigo Salinas

Su breve paso por Atlas será recordado por el conflicto que tuvo con la directiva antes del arranque del Clausura 2016, donde aparentemente se le dijo que su sueldo sería reducido al 50 por ciento o no podría unirse a sus compañeros en la pretemporada.

De cualquier forma, el lateral salió de los rojinegros para defender los colores del Toluca, tras jugar 14 partidos y anotar únicamente un tanto en el ya concluido Apertura 2016.

Érick ‘Cubo’ Torres

Con bombo y platillo se dio a conocer la llegada del ‘Cubo’ a Cruz Azul el 3 de septiembre de 2016. El delantero dejó las filas del Dínamo de Houston para reforzar a la plantilla celeste y volverla nuevamente protagonista.

Sin embargo, las esperanzas se acabaron en su tercer partido disputado, cuando sufrió una lesión de rodilla que lo marginó todo el Apertura 2016.

La directiva no quiso hacer válida la opción de compra y, con tres juegos y un total de 46 minutos disputados, el ‘Cubo’ regresó a Houston el 2 de enero de 2017.