Partidos, fechas y horarios de la Jornada 15 en el Ascenso MX

Este fin de semana se vivirá la última jornada de la fase regular del torneo Apertura 2017 del Ascenso MX, una fecha llena de emociones, pues siete equipos estarán disputando los tres boletos que quedan para clasificar a la liguilla.

De los siete clubes que pelearán por estar en la siguiente ronda del torneo, seis se enfrentan entre ellos, motivo suficiente para que vayan por el 'todo o nada'.

Será el 10 y 11 de noviembre cuando se juegue la Jornada 15 de la liga de plata, aunque el viernes se definirán quienes son los invitados de honor a la fiesta grande.

Correcaminos vs Dorados

Viernes 10 de noviembre de 2017

20:00 horas

Estadio Marte R. Gómez

El Gran Pez visitará a Correcaminos con la mentalidad de conseguir un triunfo que le permita llegar a la fiesta grande del circuito de plata, ya que una derrota los dejaría fuera de la pelea por el título del Apertura 2017; sin embargo, los dirigidos por Ricardo Rayas no permitirán que se les escapen los tres puntos en cada, pues con 22 puntos podrían pensar en la liguilla.

Atlético San Luis vs Leones Negros

Viernes 10 de noviembre 2017

20:00 horas

Estadio Alfonso Lastras

San Luis está consciente que sus posibilidades para clasificar son muy bajas, pero no imposible, por lo que necesita ganar por diferencia de tres goles, la derrota de Cimarrones y Cafetaleros, y el empate entre Dorados y Correcaminos; mientras, los 'melenudos' solo buscarán cerrar bien el torneo.

Cafetaleros de Tapachula vs. Tampico Madero

Viernes 10 de noviembre de 2017

21:00 horas

Estadio Olímpico de Tapachula

Uno de los duelos más llamativos de la liga de plata, porque ambos se juegan el pase a la liguilla, algo que no consigue Tapachula desde hace dos torneos. Por su parte, la Jaiba Brava podría estar en esta instancia, dos temporadas después de su regreso al Ascenso.

Cimarrones vs. Venados

Viernes 10 de noviembre 2017

21:00 horas

Estadio Héroe de Nacozari

Otro de los duelos donde los dos equipos tienen que ganar para asegurar el boleto de la fiesta grande. Los de casa, con la ventaja de estar con su gente, aprovecharán para ir por los tres puntos, ya que de lo contrario podrían quedar fuera de la contienda por el título. Venados, quien no tuvo un gran torneo en el Clausura 2017, ahora, con su mismo técnico, Bruno Marioni tratarán de darle una alegría a su afición con la clasificación, algo que no logran desde el Apertura 2015.

Murciélagos vs. Atlante

Viernes 10 de noviembre de 2017

22:00 horas

Estadio Centenario Los Mochis

Dos equipos con una actuación poco brillante, Murciélagos que ilusionaba en el arranque del certamen; pese a ello, los bajos resultados lo dejaron fuera de toda posibilidad para pelear por el título.

Atlante, caso similar a Murciélagos, aunque los azulgranas con mayor expectativa tras la contratación Raúl Gutiérrez, algo que daba tranquilidad a la afición, ya que llegaba alguien de casa y luego de la primera goleada, el equipo convencía; sin embargo, eso no sucedió, el 'Potro' fue cesado, llegó Eduardo Rergis a dirigirlos, pero los resultados en el Ascenso no se dieron y este fin solo tratarán de no ser penúltimos en la tabla y comenzar a trabajar para avanzar a la Final de Copa MX.

Club Atlético Zacatepec vs. FC Juárez

Sábado 11 de noviembre de 2017

17:00 horas

Estadio Agustín 'Coruco' Díaz

Ambas escuadras ya se encuentra del otro lado, por lo que ahora solo lucharán por afianzar un lugar en lo más alto de la tabla. En caso de que los cañeros (23 puntos) cierren en casa con un triunfo superaría en puntos a los Bravos (25 puntos); por lo que, el conjunto fronterizo irá por los tres puntos que pueden llevarlo al liderato del circuito de plata.

Potros UAEM vs Mineros de Zacatecas

Sábado 11 de noviembre de 2017

19:00 horas

Estadio Alberto 'Chivo' Córdoba

Los mexiquenses, último lugar del Apertura 2017, tendrán un partido complicado cuando se enfrenten al cuarto lugar: Mineros de Zacatecas, quienes solo pensarán en sumar tres unidades, para no bajar posiciones.

Celaya vs Alebrijes de Oaxaca

Sábado 11 de noviembre de 2017

20:15 horas

Estadio Miguel Alemán Valdés

Cerramos con un partido de alto impacto, el primero contra el tercer lugar; ambos ya calificados. Pero sin lugar a dudas, será de los más llamativos del fin de semana; de resultar un empate o derrota para cualquiera de los dos equipos haría que se olvidaran de estos sitios privilegiados.