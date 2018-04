Asistencia de la Liga MX Femenil, entre las mejores del Mundo

El 28 de julio de 2017 dio inicio oficialmente la Liga MX Femenil y poco a poco ha ido creciendo a tal grado que hoy en día, cuentan con algunas de las mejores asistencias en comparación con otras ligas internacionales.

La pagina norteamericana 'Soccer America Daily' publicó un Top 10 de asistencias registradas en duelos de ligas femeniles a nivel internacional y el partido de ida de la Final entre Tigres y Monterrey se ubica en el primer lugar, pues contó con 38 mil 230 aficionados.

En el Apertura 2017 el duelo entre Pachuca y América en el Estadio Hidalgo fue el primero en lograr una asistencia histórica con casi 24 mil asistentes.

El duelo entre León y Chivas, fue el que registró mayor asistencia en ese torneo con lo que se impusó un nuevo récord.

Los partidos de la Final del torneo pasado entre Pachuca y Chivas también tuvieron una asistencia para recalcar con 28 mil 955 en la ida y 32 mil 466 en la vuelta.

Con esto, la Liga MX Femenil ocupa cuatro posiciones en el Top 10 de asistencia a nivel internacional.



Liga MX Femenil has been around for exactly 9 months. And it appears on this list 4 times. #1, #6, #8, and #10 (Shoutout @TuzosFemenil we on there twice!) This is very important. pic.twitter.com/J5gk42N5dH