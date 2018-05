Liga y Ascenso MX reprueban declaraciones públicas y advierten sanciones

Ciudad de México

El desacuerdo por lo estipulado respecto al ascenso a Primera División en esta Temporada 2017-2018 ha generado un sin número de opiniones y declaraciones en busca de generar opciones diferentes a lo acordado en la Asamblea de mayo del año pasado. Es por ello que la Liga MX y el Ascenso MX emitieron un comunicado de prensa en el que aclaran dicho reglamento y piden a los medios de comunicación y a las instituciones involucradas no "manipular a la opinión pública", incluso, advierten sobre las consecuencias de acuerdo a los estatutos.

Todo debido a que los dos contendientes en la serie por el ascenso, Cafetaleros de Tapachula y Alebrijes de Oaxaca no están certificados para ocupar un lugar en la Liga MX porque que no cumplen con los requisitos apuntados en el Cuaderno de Obligaciones.

"Por todo lo anterior, y deseando que no se siga haciendo uso indebido de las plataformas de comunicación, así como engañando a la afición sobre el particular, la LIGA MX / ASCENSO MX confirma que se dará cumplimiento al Reglamento de Competencia vigente hasta el último de los encuentros que abarca la Temporada 2017 – 2018 y conmina a todos los involucrados, Clubes, Jugadores, Cuerpos Técnicos y Directivas, a observar las disposiciones correspondientes y actuar a favor de la competencia y no en contra de ella, informando que se actuará conforme resulte procedente contra aquellos Clubes y sus representantes que se han dedicado a realizar declaraciones públicas en detrimento de la verdad y las normas que nos regulan", dicta el texto.

Asimismo, en el documento se hace la aclaración de las fechas en las que todos los clubes acordaron el reglamento y las exigencias para ascender por lo que ante los rumores de que Cafetaleros y Alebrijes se abstendrían de jugar la serie por el ascenso los dos organismos recalcaron que el no participar en la competencia con argumentos justificados podría llevarlos a la desafiliación.

"Por último, no se omite mencionar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 aparatado 17.2 inciso e) del Estatuto Social de la FMF, máximo ordenamiento de nuestra institución, el no participar sin causa justificada en las competencias oficiales convocadas por el Sector o División de la FMF que le corresponda, es causal de desafiliación de la Asociación".