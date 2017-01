Gol de Valadez da triunfo a Leones

Guadalajara

De tres, tres. La Universidad de Guadalajara sigue con marca perfecta dentro del Estadio Jalisco, y es con gol de Ismael Valadez los melenudos derrotaron por la mínima a los Loros de Colima. Jorge Mora fue pieza clave para que los de Joel Sánchez sumaran tres unidades más en el coloso de la Calzada Independencia.



Durante el primer tiempo Leones Negros borró de la cancha a Loros. La Universidad de Guadalajara fue un equipo empecinado con hacerle daño al rival y de la mano de un Jorge Mora inspirado y un Ismael Valadez contundente los melenudos pudieron pegar primero en el marcador.



Fue al 18’ cuando los de Joel Sánchez inauguraron los cartones en un tiro de castigo desde las afueras del área colimense. Mora fue quien mandó la pelota al área y Valadez se lanzó para conectar de cabeza y ponerla en las redes.



Pasaron los minutos y aún con la ventaja Leones no bajó los brazos ni su ritmo de juego. Haciendo gala de su calidad individual y desequilibrio al ataque, “Mora fue sin duda el hombre más peligroso de la escuadra tapatía. Por la banda derecha, el ‘Gordo’ fue un dolor de cabeza para la zaga visitante.



Al 26’ la sociedad entre Mora y Valadez estuvo a punto de causar más daño a Loros, pero en esta ocasión la contundencia no acompañó a los del ‘Tiburón’. De nueva cuenta Jorge mandó un centro peligroso al área, pero Valadez no alcanzó a cerrar pegado al palo derecho de Jafet Camou y se esfumó la posibilidad de ampliar la ventaja.



Sabedores de que sólo un gol los separaba del empate, Loros de Colima mejoró su juego en la parte complementaria. Disparos de Bernardo López y Rodolfo Espinoza fueron dos de los mejores intentos por parte de los visitantes, sin embargo el marco de Florencio Morán parecía imbatible para los Loros.



Como sucedió en el primer tiempo, Jorge Mora fue quien tomó la responsabilidad del ataque melenudo y al 70’ de nueva cuenta puso en predicamentos a Camou. Luego de recortar a un defensor dentro del área, el ‘Gordo’ quedó frente al arco y el guardameta colimense estuvo atinado para tapar el disparo del número 10 de los tapatíos.



Pasaron 10 minutos desde que Jafet salvó su meta y ahora fue Valadez quien se perdió una nueva oportunidad de sentenciar el encuentro. El artillero recibió un balón filtrado en los linderos del área y ante la marca de la zaga pegó un zapatazo que se fue muy por encima de la portería visitante.



Al final el silbante agregó cuatro minutos más al juego, pero Loros no pudo marcar el tanto del empate y Leones sumó su tercer victoria consecutiva dentro del Estadio Jalisco, situación que momentáneamente lo tiene dentro de los puestos de liguilla.

MC