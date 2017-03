Leones a romper la malaria

Guadalajara

Sí la UdeG quiere subirse al tren de Liguilla debe empezar a conseguir resultados. Los Leones Negros vuelven a la carga este domingo cuando reciban al equipo de Cafetaleros, buscando regresar al camino de la victoria que se les ha negado desde hace ya varios juegos.

Y es que el equipo dirigido por Joel Sánchez, no logra ganar desde hace cinco partidos. Cuatro empates y una victoria es el saldo que han sumado los universitarios, que en su último partido cayeron 2-0 frente al equipo de Mineros, uno de los candidatos para conseguir el Ascenso.

Un dolor de cabeza para los del ‘Tibu’ ha sido el tema de la contundencia, pues si bien son uno de los equipos que tener mejor promedio de llegada al arco rival en la división, no han estado finos, lo que ya les ha costado algunos puntos.

A día de hoy están en la posición 12 con 17 unidades y por delante tendrá cuatro partidos más, por lo que están obligados a la victoria buscando conseguir el objetivo primordial que es volver a la Primera División, algo que hace no mucho tiempo lograron.

Cafetaleros por otro lado ha tenido un andar irregular y los números en este campeonato así lo reflejan. Tienen 13 puntos y se encuentran en los últimos lugares de la tabla general. Como dato, los que serán visitantes este día en el Estadio Jalisco han podido ganar cuatro de sus últimos tres partidos.

Parte de esta mejoría se ha dado a raíz de la llegada de Paco Ramírez al banquillo de Cafetaleros. Para la Jornada 6 asumió el cargo y desde entonces ha perdido cuatro, empatado uno y ha ganado tres. El equipo suena con un cierre perfecto de temporada regular que los pueda colar a la Liguilla.

Al respecto de este juego y sobre las aspiraciones de Leones Negros en el último tramo de la campaña, el mediocampista es de Atlas, Luis Fernando Telles, aseguró que no debe caer la desesperación en los Melenudos.

"No nos queda de otra, queremos estar otra vez en puestos de Liguilla y para eso necesitamos trabajar mucho Aspiramos a algo importante, no nos fijamos tanto en la tabla, sino en nosotros, queremos hacer cierta cantidad de puntos que nosotros nos pusimos como objetivo estar dentro de los ocho primeros y de ahí ya partiéremos. No podemos frustrarnos, de repente el equipo empieza a caer en desesperación, queremos llegar muy rápido, generar muy rápido las jugadas, tenemos que seguir con paciencia y también pasa por un tema mental", finalizó.

MC