Leones Negros goleó y acecha zona de liguilla

Guadalajara

Leones Negros se reconcilió con el gol y de paso se metió a zona de Liguilla. El equipo que dirige Joel Sánchez cortó una racha de cinco partidos sin ganar, hizo lo que quiso con Cafetaleros en la Jornada 13 del Ascenso MX y lo goleó 3-1 a la escuadra de Tapachula. Ismael Valadéz con un par de anotaciones, la segunda una obra de arte, fue la figura del partido.





La portería se había negado para los delanteros, pero no bajaron los brazos. Isaac Romo no pudo empujar el balón al 14' luego de una gran jugada de la ‘Joya’ Vázquez que llegando a línea de fondo, envió la diagonal retrasada, sin embargo, su compañero no alcanzó a cerrar la pinza.





UdeG era superior y el juego se desarrollaba según la voluntad de tapatíos. Antonio Sánchez al 26' tuvo la suya, el rebote dentro del área le favoreció al dejarlo sólo frente a Liborio Sánchez, pero su disparo acabó en las gradas. La suerte no estaba de su lado.





Antes de ir al descanso, Jorge Mora desde los once pasos puso el 1-0 en favor de los locales, cobrando cruzado y engañando a Liborio Sánchez luego de una mano en el área de Héctor Morales de Cafetaleros.





Fue para el segundo tiempo cuando los dirigidos por el ‘’Tiburón’ salieron con la puntería afinada y todo vía su delantero estrella Ismael Valadéz, que con un doblete selló la victoria en favor de los locales. Por cierto, el jugador no marcaba desde la Jornada 8 frente a Zacatepec.





Ismael al 55' se fue de la marca y con dos hombres por detrás empujando e incomodando, se metió al área y sacó un potente disparo al poste del guardameta que nada pudo hacer. El resto de la tarde estaba encaminada a ser tranquila.





La jugada del partido llegó al 60'. El contragolpe fue perfecto, Leones partió con el balón desde cancha propia y la terminó con un globito de Valadéz a su defensor y un disparo de primera intención cruzado de pierna zurda. Si la contundencia había sido un problema, quedó claro la tarde del domingo que ya se había solucionado.





De a poco, ante los cambios y el notable cansancio de Leones, Cafetaleros se fue acercando al área del "Matute" García. Douglas Costa desvió un disparo con el pecho que tomó a contrapié al portero de UdeG pero que se estrelló en el poste. Sobre la compensación, Edgar Barcenas descontó en el marcador para Cafetaleros, que se quedó para el anecdotario.





Así fue como los Melenudos llegaron a 20 unidades y se metieron de lleno en la pelea por un boleto a la Fiesta Grande quedándose en el octavo lugar general, empatando con Zacatepec en puntos, pero con mejor diferencia de goles y a la par Juárez que tiene mayor número de tantos a favor





Por cierto, la próxima jornada el equipo de la UdeG se estará metiendo ni más ni menos que a la casa del líder de la competencia, Dorados, equipo que no conoce la derrota desde la Jornada 5.





Alineaciones:

Leones Negros: 18. S. García; 3. A. Ortiz, 25. J. Padilla, 19. R. Figueroa, 82. A. Sanchéz; 5. R. Rodríguez, 4. J. Vázquez, 17. L. Telles, 10. J. Mora; 28. I. Valadéz, 33. I. Romo.00





Cafetaleros: 21. L. Sánchez; 2- H. Rodríguez, 3. C. Cuevas, 19. H. Morales, 6. W. Días, 23. R. Correia; 11. E. Barcenas, 22. J Vigon, 15. O. Sánchez; 10. E. Brambila, 13. A. Marín.





Cambios Leones Negros

E. Mendoza por I. Romo al 56'.

J. Ortiz por J. Vázquez al 83'.

A.Villalobos por J. Mora al 88'.





Cambios Cafetaleros

T. Da Silva por R. Correia al 46'.

D. Da Silva por J. Vigon al 56'.

S. Rivera por E. Brambila al 70'.

Tarjetas:





Antonio Sánchez al 63'.





MC