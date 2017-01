Lecheros de Lerdo, un proyecto que no es sólo futbol

Lerdo, Durango

Los adultos mayores de la actualidad le llaman "ser hombres de bien", hoy para llegar a eso hay que tener una educación integral, un proyecto que inició Lecheros de Lerdo, que combina el futbol con el estudio, dos disciplinas diferentes que van de la mano con un sólo objetivo, el de formar jugadores y personas.

Así lo informó el estratega del equipo, el argentino Guillermo Javier Gómez, quien señaló que es un proyecto que se empezó hace 5 años y que hoy en día se ve cristalizado con un equipo en Segunda División profesional, donde sus jugadores además de entrenar y jugar futbol, deben estudiar y sacar buenas notas, de lo contrario al siguiente encuentro "calentarán banca".

De inicio, el "Che" Gómez agradeció el poder instalarse en Ciudad Lerdo.

"Al principio consolidarnos como equipo, agradecer a las autoridades locales que nos brindaron el espacio, nos facilitaron las instalaciones, ahora nos corresponde regresar con resultados positivos, con trabajo, hacerlo más duro y darle la posibilidad a la gente de Lerdo y Gómez Palacio que venga a sumarse al equipo, a apoyarlo", comentó.

El talento es meramente local, sólo hay dos jugadores foráneos, uno de Monterrey y el otro de Guanajuato.

"Hace 6 o 7 meses que conformamos el equipo, prácticamente con jugadores locales, el 98 por ciento del equipo es de la región".

"Claro que nos faltan refuerzos, pero somos conscientes de que hay que darle oportunidad al muchacho de La Laguna, que tenga la posibilidad de mostrar su talento", dijo.

El proyecto de Lecheros dijo, es deportivo y educativo, integral, se forman jugadores y hombres de bien.

"Vamos por buen camino, independientemente del resultado, el proyecto apunta a otros aspectos, al educativo, porque también tenemos una preparatoria que depende de nosotros, de Lecheros, la idea es trabajar con jugadores que sean una persona integral, que entrene y juegue futbol, pero que estudie y lo haga bien en las dos cosas".

Señaló que el proyecto tiene 5 años y que hoy es una realidad, con una preparatoria registrada ante la SEP y ubicada en Aldama esquina con Ocampo, en la zona centro de Gómez Palacio.

Los jugadores se presentan a entrenar a las 7de la mañana y a las 10 deben estar en las aulas, desocupándose a las 15:00 horas.

"Este no es un proyecto nuevo, lo iniciamos hace 5 años, fuimos creciendo, tenemos la Sub 13 y la Sub 15 que están jugando en la Liga Premiere, donde juega Santos, Monterrey, Tigres, Correcaminos, entre otros".

"Crecemos en ese aspecto, se logró tener la preparatoria que acompaña al proyecto y ahí se hace una pirámide que acaba en el equipo de Segunda División, que era lo que veníamos buscando", aseveró.

"El proyecto es hecho por gente que ama el futbol y quiere darle un beneficio a la sociedad", dijo el "Che" Gómez.

"Somos pocas personas, Carlos Pérez que es el vicepresidente deportivo, Gustavo Álvarez que trabaja aspectos administrativos, yo en lo deportivo, no hay una cabeza en esto, todos aportamos lo nuestro".

"No hay una empresa fuerte detrás, es un grupo de gente trabajadora que apoyamos el proyecto, es un poquito de amor al arte, al deporte, trabajar con los muchachos".

"Es un formato diferente, otros arman equipos para ganar campeonatos, obviamente también lo queremos, pero también no nos podemos olvidar en que después del futbol hay que dejarle las herramientas para desempeñar una profesión a un joven".

El joven que practica el futbol, es posible que no llegue a vivir de él, por eso se les da la herramienta de desempeñarse en otros roles en la sociedad.

"El futbol te puede dar otras opciones, no sólo ser jugador, puedes ser preparador físico, periodista deportivo, un árbitro, marketing, logística, terapista, son muchas cosas que pueden desempeñar con el futbol y ser productivo para tu sociedad".

La meta es ascender

"El sueño de ascender está siempre, pero esto es paso a paso, es un proceso, los jugadores vienen del amateur, les falta mucha experiencia, trabajamos en eso, hicimos un torneo de seis meses, nos fue bien, no como hubiéramos querido, pero se cerró bien. Nosotros seguimos trabajando de la misma manera, aspiramos a más".

Será difícil, pero ahora se quiere regresar a la afición de Lecheros a las gradas, ahora en el Estadio de la Unidad Deportiva Lerdo.

"Pensamos hace 5 años en regresar a Segunda División, ya estamos aquí, volver a traer al equipo a profesional y sobre todo queremos volver a atraer al público que teníamos, Lecheros es un equipo arraigado en La Laguna, tiene imagen y transmite a la tribuna", concluyó.

JFR