Árbitro solicita a Cruz Azul Femenil dejarse meter gol

Ciudad de México

Durante el duelo entre Cruz Azul y Veracruz de la Liga Femenil MX, el silbante del encuentro, Axel Meza, le pidió a las jugadoras celestes que se dejaran anotar un gol, esto para enmendar su error al no marcar fuera de lugar en un tanto de las celestes.

La defensora del conjunto de La Máquina, Sabina Velázquez, relató como el árbitro les empezó a solicitar dicha acción, la cual fue rechazada por las jugadoras de Cruz Azul.

“En el momento (luego del gol), yo no reaccioné hasta que empezaron a reclamar las chicas de Veracruz y el árbitro me empezaba a decir a mí que nos dejáramos meter gol. A nosotras no nos regalan nada, por qué reaccionar de esa manera; empezamos a ver y sí, fue una equivocación del árbitro porque él es el que dirige ahí y pudo haber anulado el gol”, dijo Velázquez.

"El arbitro me dijo que nos dejáramos meter gol" Sabina Velázquez @AgenciaJRFpic.twitter.com/ulTL3Is9iO — Julián Vázquez Pérez (@JulianVP56) 2 de septiembre de 2017

Video: Julián Pérez Velázquez (@JulianVP56)



La Máquina logró su segunda victoria del certamen, tras vencer al Veracruz por 3-1 en el Estadio Azul; el conjunto celeste es treceavo lugar de la clasificación con seis unidades y es el equipo más goleado de la Liga Femenil al tener 21 tantos en contra hasta el momento.