Futbolista propina brutal golpiza a recogepelotas

El futbolista Jeferson Reis perdió la cordura en el duelo que su equipo Operário disputó en Brasil frente al club Comercial, esto, luego de que un recogepelotas celebrara un tanto del equipo rival.

Tadeu Francisco, un joven de 19 años, gritó eufórico el tanto del Comercial convertido en el último minuto del encuentro, el cual significó el 1-0 definitivo en el marcador, de inmediato, Jeferson Reis lo atacó tirándolo al suelo y propinándole varios puñetazos en el rostro, por considerar su celebración como provocativa.

Al final llegaron jugadores de ambos equipos para tratar de contener al futbolista, quien fue expulsado por el árbitro del encuentro.

⚡️ Um jogador do Operário, do Mato Grosso do Sul, deu vários socos em um gandula durante o clássico contra o Comercial.#Agressão#Violência#QueroMeAposentar#CopaDe2014#JogoDeVarzea#ClássicoComerário#JefersonReis#ComercialMS#OperárioMS#PolíciaMilitar#BSDPpic.twitter.com/sF1CEmwos1