Lo de Iñárritu, en manos de Decio: Higuera

Cancún, Quintana Roo

José Luis Higuera, Ceo de Chivas, habló a su llegada a Cancún y dijo que el conjunto rojiblanco solo viene por un refuerzo al Draft y que en caso de que no logre concretarlo se quedaría como está. Aunque se le pronunciaron varios nombres, aceptó que Javier Aquino es uno de los jugadores que le interesan a Matías Almeyda, pero apuntó que es muy difícil que salga del conjunto felino.

Además dejó en manos de Decio de María lo concerniente a la salida de Héctor González Iñarritu al frente de la Comisión de Árbitros, pero aceptó que algo que está muy claro es que no se puede volver a frenar la Liga como ya ocurrió cuando los árbitros no pitaron una jornada del Clausura 2017.

"El indicado para hablar de eso es Decio, es tema de la Federación, yo ahí me mantengo al margen, no sé qué está pasando, pero ha sido muy claro el tema con la Federación y la Liga de que eso (freno a la Liga) no vuelva a suceder, hay tiempo, creo que se está atendiendo bien y esperemos que eso no suceda".

Sobre Héctor González Iñarritu opinó que "es una gran persona, del tema arbitral lo desconozco, no puedo opinar nada de su trabajo, de su liderazgo ni de su relación con los árbitros", comentó.

De sus opciones de refuerzos dijo que hay pocas peticiones de Matías Almeyda, apuntó que el Pelado pidió un refuerzo y verán si llega, apuntó que no se trata de Henry Martín, y comentó no se trata de un europeo. Y sobre Javier Aquino dijo.

"Siempre se ha dicho que Javier es del agrado de Matías, pero es un poco más complicado porque tiene contrato con Tigres y ha expresado que no quiere salir, pero veremos", conluyó.