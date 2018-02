Javier San Román deja Jaiba Brava por posible eliminación de ascenso

Ciudad de México

Después de la reunión que se hizo para discutir la eliminación del ascenso y descenso en la Liga MX, Javier San Román, anunció que deja su cargo como presidente de Tampico Madero Futbol Club, debido a que no está de acuerdo.

"Estimada y querida afición al no poder aspirar a lo que está plaza en mi opinión merece prefiero hacerme a un lado. No estoy de acuerdo ni con la ley anterior de certificación ni con la nueva que se quiere implementar", escribió el ex mandatario de la Jaiba Brava.

Además, San Román aseguró que seguirá apoyando al equopo ya que han realizado un buen trabajo, así mismo aseguró que todo se quedará en manos de Braulio Rodríguez, director deportivo del equipo.

El equipo se queda en las mejores manos con un gran profesional como Braulio Rodríguez y para mí el mejor técnico de la división, Eduardo Fentanes. Me mantendré alejado de las redes y los medios para no interferir con el equipo les mando un gran abrazo a todos . Siempre Jaibos, Siempre fuertes, finalizó Javier San Román.





