Carlos Vela y ‘Chicharito’ podrían continuar en Europa

Ciudad de México

Ha sonado con fuerza la llegada de Carlos Vela a la Liga MX, siendo Chivas uno de los principales interesados. Sin embargo, de acuerdo a Eduardo Hernández, representante de Vela y Javier Hernández, el primero aún no han recibido ofertas por parte del club tapatío.

“Por lo pronto no he tenido ninguna comunicación de manera personal con Chivas. Hoy (el equipo) ha estado muy ocupado con la Final que tuvieron y no sé si esté en planes o no. Carlos (Vela) no ha tenido una comunicación por medio de Chivas”, señaló el representante a La Afición.

Sobre la situación de Vela, Hernández comentó que han estado en contacto con la Real Sociedad, club con el que ‘el Bombardero’ aún le queda un año de contrato.

En cuanto a Javier Hernández, a quien le queda un año de contrato con el Bayer Leverkusen, aseguró que han tenido pláticas “amistosas” con las ‘aspirinas’ para saber el futuro del tapatío.}

“El Bayer tiene las puertas por si se quiere ir o por si se quiere quedar. Hoy todavía no tenemos nada en firme. Simplemente han sido puras especulaciones”.

Por último, señaló que, pese a los rumores de una posible salida de ‘Chicharito’ a la MLS en Estados Unidos, aún no hay nada seguro, por lo que queda esperar cómo avanzan las negociaciones.

“Se ha hablado de clubes franceses, de clubes ingleses, de clubes alemanes, no hay nada en firme. Hemos estado platicando, han sido comunicaciones temporales”.





