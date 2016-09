Cayó uno más, ahora ¿quién sigue?

Ciudad de México

José Saturnino Cardozo es el tercer cesado como director técnico en este Apertura 2016, pero podría no ser el único en dejar el banquillo de algún equipo de la Liga Mx, ya que hay detrás de él hay varios estrategas que se encuentran en la cuerda floja.

Los bajos resultados en los clubes mexicanos son el principal factor para que Luis Zubeldía, Fernando Tena y hoy, Saturnino Cardozo hayan sido destituidos.

Aquí una lista de los entrenadores que podrían unírseles de no entregar pronto buenas cuentas:

RICARDO VALIÑO

El novato de la Liga Mx, Ricardo Valiño, un director técnico sin experiencia en la Primera División. Antes de llegar al Puebla, estuvo dirigiendo a Lobos Buap del Ascenso Mx, equipo con quien no tuvo una buena temporada.--

Ahora con Puebla, corre el riesgo de ser el próximo cesado tras ubicarse en la decimosegunda posición, donde suma nueve puntos en ocho temporadas, producto de dos triunfos, tres empates y tres derrotas.

PABLO MARINI

El entrenador argentino Pablo Marini llegó a reemplazar el banquillo que dejó Carlos Reinoso en los Tiburones Rojos para este Apertura 2016.

Pese a que ya cuenta con experiencia en la Liga Mx, Marini ha sido un estratega que ha pasado desapercibido en los clubes que ha dirigido, ya que sus nulos resultados han hablado de su trabajo en el balompié nacional.

A lo largo de su trayectoria en la Primera División, el argentino ha comandado equipos como Jaguares, Pachuca, Atlante, Puebla y actualmente Veracruz.

Durante sus últimos encuentros, logró una victoria importante ante los actuales campeones de la Liga Mx, Pachuca y tres empates con Tigres, Toluca y Jaguares; de no seguir con los buenos resultados, Marini podría estar dentro de la lista de entrenadores cesados en este Apertura 2016.

IGNACIO AMBRIZ

‘Nacho’ se ganó un bono extra con la vertiginosa reacción del América en la victoria frente a Cruz Azul, lo que no solo permitió borrar de golpe la humillante derrota en el Clásico Nacional frente a Chivas, sino que ahora llega motivado al juego frente a un León que apenas empieza a dar signos de vida.

Sin embargo, los más puristas no olvidan el papelón que el equipo ofreció en el primer tiempo en el Estadio Azul, casi asegurando que dicha remontada hubiera sido imposible ante otro rival.

Ambriz tampoco ha estado completamente a la altura de un club próximo a cumplir 100 años de existencia, pero de alguna forma encuentra tiempo y espacio en complicidad con sus jugadores para seguir vigente en el banquillo.

La afición no lo acepta y el triunfo ante Cruz Azul deberá ser el punto de quiebre para el repunte del equipo. El ya lo advirtió “si no gano nada, me voy”, solo la directiva decidirá si esto sucede antes.

TOMÁS BOY

Pese a los malos resultados, ‘El Jefe’ pareciera tener toda la confianza por parte de la directiva de Cruz Azul, que incluso después del bochornoso espectáculo ofrecido ante el América, ha decidió respaldarlo.

Tomás fue incapaz de plantar un equipo que, aún con un hombre menos, defendiera una ventaja de tres goles, misma que terminaría perdiendo sobre la hora.

La realidad es que Boy llegó a Cruz Azul como alternativa a los malos resultados que el equipo venía arrastrando con Sergio Bueno, pero tampoco ha sabido responder en momentos bravos y pese a tener un vasto y competitivo plantel, no ha sabido sacarle provecho.

La próxima fecha nueve pinta para ser el bálsamo que el equipo capitalino necesita, pues a pesar de que jugará en condición de visitante, lo hará frente a los alicaídos Jaguares de Chiapas.