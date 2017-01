Si quiero que me aplaudan debo marcar goles: Valadez

Guadalajara

Para Ismael Valadez el camino es claro: si no quiere volver a escuchar abucheos en la cancha del Estadio Jalisco su única opción es marcar goles. El artillero de los Leones Negros señaló que comprende los últimos reproches de su afición pero afirmó que buscará cambiarlos por aplausos y buenos resultados en lo colectivo.



“Creo que trabajamos los aspectos que nos hacían falta en esta semana. La verdad soy un jugador muy tranquilo en ese aspecto y trato de no desesperarme, pienso en lo colectivo, que haya caído el gol (contra Cimarrones) pues me pone contento porque se empieza a sumar en lo personal.



“La verdad la gente paga un boleto y pueden juzgar a todos, pero yo sé que haciendo goles siempre voy a tener el cariño de ellos, estoy contento de poder seguir anotando goles en el club, ya llevo 12 y quiero más, ya en lo personal quiero romper mis marcas de otros torneos. No me extrañan los gritos, a veces la gente no está contenta, pero si quiero que me aplaudan tengo que trabajar”, compartió.



Fue en el juego ante los Bravos de Juárez cuando Ismael Valadez salió entre abucheos de la cancha del Estadio Jalisco. Ahora, en el último encuentro ante los Cimarrones de Sonora, el ariete melenudo pudo marcar su primer tanto del torneo y espera repetir el próximo domingo ante los Loros de Colima.



De momento la Universidad de Guadalajara marcha en el noveno puesto de la clasificación tras dos triunfos y dos derrotas. Aunque no se encuentran en zona de liguilla, Ismael Valadez señala que los números no le hacen justicia al buen desempeño que han tenido él y sus compañeros.



“Lo que buscamos nosotros es tener una conexión con nuestra afición y sólo con buenas actuaciones lo vamos a lograr, queremos que asistan al estadio y que nos apoyen, que hagan los juegos más difíciles para el visitante. Tenemos que seguir por esa brecha, porque de visita no nos hemos quedado cortos, hemos dado muy buenos juegos y desgraciadamente no nos tocó hacer los goles”, finalizó.



El torneo pasado Ismael Valadez fue el hombre gol de Joel Sánchez al marcar 10 goles en Liga y uno más en Copa MX. Ahora el atacante buscará mejorar sus marcar personales para meter a Leones a la liguilla.



Dato



12 goles son los que ha marcado Valadez con Leones.

