Internacional San Miguel de Allende, el equipo mágico de México

Ciudad de México

Alrededor de México existen diferentes pueblos mágicos, pero uno de los más conocidos y visitados por turistas nacionales e internacionales se ubica en Guanajuato: San Miguel de Allende.

La magia se vuelve parte de ti en cuanto pisas este lugar, donde puedes disfrutar, desde tomar un café en el jardín principal, hasta visitar algunos sitios emblemáticos de la ciudad, que es considerada desde 2008 como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Sin embargo, este sitio cuenta con un atractivo más desde hace algunos meses, y es que desde el 2017 alberga un equipo de Segunda División del futbol mexicano: Internacional San Miguel de Allende.

Aunque llevan solo algunos meses en Guanajuato, en su primer torneo se quedaron a un lugar de calificar a la liguilla de la Liga Premier Serie B.





El equipo de Segunda División tiene como propietario a la empresa IQ Finanzas, que busca impulsar el turismo deportivo en esta ciudad, además de darle oportunidad al talento que hay en el balompié nacional.

"Este proyecto nació analizando diferentes opciones alrededor del país para llevar la franquicia de la Liga Premier. Se decidió traer aquí a San Miguel de Allende por diferentes factores. Primero, nos dimos cuenta que tenían varios años que no existía un equipo profesional, además de que hay buena afición en San Miguel de Allende y creímos que esta iba a ser una muy buena plaza", comentó Carlos Toledano, gerente ejecutivo de Internacional San Miguel de Allende.

El Internacional cuenta solo con jugadores mexicanos, pues dentro del reglamento de esta liga es requisito tener elementos nacionales de 16 a 23 años, por lo que participan jóvenes que fueron elegidos en las visorias que realizaron antes de junio en San Miguel.

"Empezamos en el Apertura 2017, en el pasado mes de junio, se hicieron visorias con gente de aquí, de San Miguel de Allende, y de los alrededores; el equipo se formó de cero y tenemos una temporada", aseguró Toledano.

IQ Finanzas ve este proyecto como algo sólido a largo plazo, donde impulsen el turismo y que también sea la distracción para los que viven en esta ciudad; por ello, buscarán mantener al equipo por varios años.

"Como empresa estamos manejando tres equipos profesionales, tenemos el apoyo y respaldo de inversionistas que nos dan la certeza de que este es un proyecto a largo plazo y tenemos muchos objetivos que cumplir, en especial, aquí en San Miguel de Allende, para que no quede en un equipo más que estuvo aquí", declaró el gerente ejecutivo del equipo.

Estadio Municipal José María 'Capi' Correa Téllez

Hoy en día, el 'Inter' juega en el Estadio Municipal José María 'Capi' Correa Téllez, el cual lleva el nombre en honor de uno de los personajes que impulsó el deporte y que fue comentarista en San Miguel de Allende; además, y fue de los precursores de la Liga Ignacio Allende, un torneo local, que tiene más de 50 equipos inscritos.

IQ Finanzas tiene un proyecto a futuro, construir un nuevo inmueble para el equipo, y que también pueda disfrutar la gente, pues buscan hacer una ciudad deportiva en la que haya restaurantes, tiendas, áreas recreativas, entre otras cosas.





Un técnico con experiencia en el futbol mexicano

El Internacional San Miguel de Allende tiene como director técnico a un ex jugador de Primera División, quien además tiene un año que se retiró.

Edmundo Ríos tiene su primera experiencia como estratega con el equipo de Segunda División, invitado por el ya conocido Raúl Arias, quien fue su entrenador en dos etapas en San Luis (ahora Atlético San Luis), en 2007 (Primera División) y 2015 (Ascenso MX).

"Yo estaba a unos meses de que me había retirado de ser jugador, cuando Raúl Arias, junto a Tonatiuh Cuevas, se me acerca; habían comprado un equipo junto a IQ Finanzas, con Álvaro López y estaban buscando el cuerpo técnico para Venados de Mazamitla (Deportivo San Juan), fue cuando me hicieron la invitación para dirigir las últimas cinco jornadas", comentó el ex portero.

En su primer torneo (Apertura 2017) al mando del Internacional, Edmundo quedó en la quinta posición, a uno de poder estar en la fiesta grande la Liga Premier Nuevos Talentos, por lo que este próximo certamen buscará la pelea por el título.

"Tengo el objetivo a corto plazo, que es entrar a una liguilla; ya lo vivimos el torneo pasado, nos quedamos cerca, nos quedamos con la espinita bien clavada. Entonces, nuestro objetivo es prepararnos para poder estar en una liguilla, ya de ahí iremos paso a paso, sin descuidar el partido a partido, jornada tras jornada", comentó.

*Datos proporcionados por INEGI en 2015



La mejor ciudad del mundo en 2017

San Miguel de Allende fue reconocido por dos revistas importantes: Travel + Leisure y Condé Nast Traveler, publicaciones que destacaron a la ciudad como la mejor del mundo en este año que está por concluir.

El motivo de estos galardones se debe a la seguridad que hay para caminar por sus calles, la calidez de la gente, el ambiente que se respira de gran tranquilidad, así como su arquitectura e historia.

San Miguel de Allende cuenta con varios lugares para visitar, como el Museo Histórico, la cual era casa de uno de los iniciadores de la Independencia de México, Ignacio Allende. Los turistas también pueden visitar el Museo del Juguete Popular o el Mirador, donde pueden apreciar lo mágico que es este lugar, sin olvidar la Parroquia de San Miguel Arcángel, el atractivo del centro de San Miguel de Allende, ubicado frente al jardín principal.