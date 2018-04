Hugo Sánchez no quiere a Almeyda en el Tri por no ser mexicano

Ciudad de México

Los logros de Matías Almeyda con Chivas lo han impulsado a ser un candidato a dirigir a la selección mexicana. Unos lo quieren, otros no, unos más se mantienen al margen. Lo cierto es que el argentino ha despertado esa idea desde hace tiempo.

No cabe duda que Almeyda ha logrado la simpatía y reconocimiento. De los siete títulos que ha disputado al frente del cuadro tapatío ha conseguido cinco. Por supuesto, aún está lejos del Ingeniero Javier de la Torre, quien consiguió 12 títulos con el llamado Campeonísimo.

Siempre polémico y directo, Hugo Sánchez recalcó en entrevista exclusiva con La Afición-MILENIO que a él no le gusta que la selección sea dirigida por extranjeros. Así que, la propuesta de que Matías dirija al Tri no la respalda. Desde su punto de vista hay otros personajes que pudieran estar al frente.

"En primer lugar no me gusta que el cuerpo técnico no sea mexicano. Entonces, tenemos entrenadores que tienen la calidad y capacidad suficiente para estar al frente de la selección nacional".

Es bien sabido que el Pentapichichi no es simpatizante del actual entrenador del cuadro nacional porque no concuerda con sus formas, pero también porque no le agrada que sea extranjero.

"No me gustó la llegada de Juan Carlos Osorio, no acepté que el técnico fuera un colombiano, porque yo no veo a Brasil por un extranjero, a Argentina, a los españoles, a los alemanes, a los franceses, etcétera. Y porqué en México no tenemos a mexicanos. Nunca me ha gustado ni me gustará. Así que espero que los próximos entrenadores sean mexicanos. Ya que no me dieron chance a mí de ir al Mundial, que se lo den a un mexicano".

Al ex jugador y entrenador del Tricolor se le cuestionó sobre la producción de futbolistas y entrenadores mexicanos, y se refirió en específico a los futbolistas que han luchado por crecer fuera del país.

"Me da gusto que está creciendo el futbol mexicano en cuanto a calidad y talento. Hay muchos mexicanos en el extranjero y eso denota cambio de mentalidad, de ambición, y que se compita con los mejores jugadores que hay en el mundo que es en Europa".