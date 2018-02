Preocupa a Gustavo Guzmán que equipos de Ascenso dependan del gobierno

Guadalajara

Aunque descartó que el tema del descenso y ascenso está lejos de concretarse, el presidente de Atlas, Gustavo Guzmán, reconoció que existe inquietud por los equipos de Ascenso cuyo mayor ingreso económico es por parte de los gobiernos.

“El Ascenso vive de proyectos cuatrianuales o sexanuales que tienen que ver con un objetivo claro del candidato para mover esas masas y hacer populismo, hay equipos que reciben patrocinios del gobierno pagan una cantidad, yo conozco a seis u ocho equipos que no son propietarios de su estadio, es el gobierno. Hay plazas que no deberían existir, yo dirigí un equipo en donde había una plaza increíble, pasé momentos increíbles, pero es una plaza que no está madura para un equipo de Primera División”, dijo.

Comentó que el problema se presenta cuando las altas esferas de la política tienen que ocupar los recursos del Estado en problemáticas que se tienen día con día y los inversionistas abandonan las franquicias.

“Algunos pseudo empresarios han aprovechado un Gobernador por llevar el deporte, construir un estadio, pero llega un empresario que dice que si le pagan todo, construye un equipo, el Gobernador lo hace su estrategia. El provocar que se comience a crear una afición no es labor fácil, cuando alcance la madurez de su gobierno ya no buscará el ser popular, ese equipo dejará de pagar a sus jugadores y comenzará a decrecer. No estoy peleado con que el Gobierno tenga patrocinio, lo que me preocupa es que el equipo viva del Gobierno y que se acabe el dinero porque lo utilizaron para hacer una escuela o para educar o reconstruir los daños de un huracán, un temblor y los empresarios dicen: `no les pago a los jugadores´”, sentenció.

GPE