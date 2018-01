'Memo' Vázquez aceptó dirigir a Veracruz solo por necesidad

Ciudad de México

Guillermo Vázquez encontró nuevamente una oportunidad para dirigir en Primera División; sin embargo, eligió estar en el banquillo de Veracruz por necesidad, ya que tenía más de un año sin estar al frente de un equipo.

“Llevaba un año y medio, tres torneos sin tener oportunidad, con ningún equipo o teniendo varias pláticas con equipos, pero ninguno se decidía porque yo estuviera con ellos. Me ofrecieron Veracruz y con compromiso lo digo, se me hace un buen reto, se me hace una buena oportunidad, a pesar de que el equipo esté en complicados problemas de descenso.”, comentó ‘Memo’ en entrevista para TVC Deportes.

Luego de ser nombrado como el nuevo estratega de Tiburones Rojos, el ex de Cruz Azul se dijo contento con esta nueva oportunidad, ya que hoy en día “veo que muchos (clubes) traen (técnicos) de fuera, veo que le dan oportunidad a la gente que tienen en su equipos para ser entrenadores y cada vez las oportunidades son menores”.

‘Memo’ aseguró que en estas tres temporadas en las que estuvo sin trabajo, tuvo varias entrevistas en diferentes equipos de la Liga MX; a pesar de ello, los clubes se inclinaban por el proyecto de otros entrenadores, motivo por el cual agradece que la directiva de Veracruz haya confiado en él.

“Lo veo como una oportunidad y agradezco que me la estén dando para volver a estar nuevamente en un equipo de Primera División”, expresó.

Para el Clausura 2017, Vázquez Herrera sonaba como una de las opciones para dirigir a Morelia y desmintió que haya rechazado ser el técnico del cuadro michoacano.

“Yo fui a hablar con Morelia en su momento, pero ellos decidieron por Marini, ya que ellos hayan decidido fue otra cosa, no es porque yo no haya querido”, declaró.

Asimismo, Guillermo Vázquez sabe el reto que estará enfrentando al haber aceptado las riendas de los escualos, pero no se intimida ante esto, pues “puede que me juegue mucho lo que pueda ser mi futuro, pero estoy consciente de eso y prefiero jugármela haciendo algo que jugármela estando fuera del futbol”.

Por ello, ‘Memo’ buscará desde el arranque del Clausura 2018 sumar puntos, ya que de hacerlo en la recta final del torneo complicaría la situación.