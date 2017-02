Gignac, Kuri y Reinoso... La batalla campal en Twitter

Ciudad de México

El viernes pasado después de un enfrentamiento entre los aficionados de Veracruz y Tigres, comenzó la polémica sobre los culpables del pleito.

El ex árbitro y ahora comentarista, Marco Antonio Rodríguez, a través de Twitter, culpó al delantero francés André Pierre Gignac de haber calentado los ánimos tras festejar el primer gol de los felinos frente a la porra de los 'escualos'.



Todo tiene un origen ; Al momento del primer gol de Gignac saltó los anuncios y provocó a la afición, el árbitro debió amonestarlo . https://t.co/ffLuvYrkrI — Marco A. Rodríguez (@ChiquimarcoMx) 18 de febrero de 2017





El ex silbante subió una serie de tuits en el que se puede ver el reglamento sobre las celebraciones de gol, lo que está y no permitido.



Las reglas del juego referente a la celebración del gol . pic.twitter.com/k2Ivyrq7Z0 — Marco A. Rodríguez (@ChiquimarcoMx) 18 de febrero de 2017





Gignac no tardo en responder lanzando una indirecta a 'Chiquimarco', diciendo que no sabía la situación, argumentando que había ido a celebrar con su familia, invitándolo, además, a "evitar hablar" si no sabe cómo sucedieron las cosas.

@ChiquimarcoMx checa mi twitter antes de hablar...si no sabes como sucedio eso, major evita hablar — Gignac Andre-pierre (@10APG) 18 de febrero de 2017





Por último el ex árbitro, mandó una carta para el francés, en dicho documento el comentarista televisivo, indica los motivos por los cuales debió ser amonestado, incluso menciona que no es amonestado por la "etiqueta de crack internacional".



@10APG con dedicatoria para la cordura no para la pasión, recibe un gran saludo de antemano. pic.twitter.com/afVVWC28MN — Marco A. Rodríguez (@ChiquimarcoMx) 18 de febrero de 2017

El episodio de Gignac con Rodríguez, no fue el único. Al finalizar el partido del viernes, el seleccionado francés, lanzó unos comentarios deseándole el descenso al equipo de Veracruz.

Tras el suceso el dueño de los Tiburones Rojos, no se quedó callado y a través de una entrevista de ESPN, Kuri Grajales contestó: "Si dice que ojalá que Veracruz se vaya a Segunda, por mí que mejor se regrese él a Francia".

André Pierre Gignac respondió que piensa quedarse en México muchos años. Además dijo no aceptar recomendaciones de una "persona que agrede a un comisario arbitral".

Por otra parte también Reinoso atacó al delantero de los felinos, mostró un mensaje diciendo que le preguntaran al francés que le había dicho.

Buen sábado 👏 porque no le preguntan al francés que fue lo que me dijo⚽ pic.twitter.com/UrqbEUjhE4 — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) 18 de febrero de 2017

El atacante de los Tigres, en el mismo mensaje donde le respondió a Kuri, le escribió a Reinoso diciendo que no menospreciaba a los mexicanos ya que su hijo había nacido en el país.

El 'maestro' subió un último mensaje que decía "con la lengua se tropieza más seguido que con los pies".

Para el 10 de tigres con afecto⚽😜 pic.twitter.com/jB2hHoOdBA — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) 20 de febrero de 2017

Para finalizar Gignac jura por sus hijos no haber ido a celebrar el gol en frente de la afición de Veracruz para burlarse.